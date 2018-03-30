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30 марта 2018, 16:27

В воскресенье геологи отметят профессиональный праздник


Глава Норильска Ринат Ахметчин и председатель городского Совета депутатов Александр Пестряков поздравили норильских геологов:
«Уважаемые сотрудники геологической отрасли Норильска!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Для Норильска этот праздник имеет особое значение: в недрах Заполярья хранятся уникальные сырьевые запасы, которые обладают неисчерпаемым экономическим потенциалом.
Геологоразведка, начатая на нашей территории в 20-х годах прошлого века, открыла месторождения, благодаря которым градообразующее предприятие нашего города на протяжении многих лет является мировым лидером металлургической отрасли.
Самоотверженность норильских геологов неподвластна ни капризам природы, ни суровому климату Севера. В этих людях спаяны воедино мужество, романтика и готовность трудиться в порой нечеловеческих условиях.
Спасибо за ваш труд! Желаем всем работникам и ветеранам норильской геологии крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых открытий!»

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 30 марта 2018 
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12:06   Юбилейное мероприятие «Мой город. Моя история», которое планировалось провести в субботу, перенесено. 11:54   В Норильске наградили самых активных волонтеров, помогавших организаторам на выборах президента 18 марта.
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 29 марта 2018 
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15:33   Норильчан приглашает на фестиваль чирлидинга «WOW! Show». 14:17   В Норильске начинается массовое комплектование детских садиков.
13:32   Дорогу Норильск – Кайеркан – Алыкель закрыли для движения легкового автотранспорта. 13:27   В Норильске на автодороге в районе медного завода образовалась пробка.
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 28 марта 2018 
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15:26   С понедельника, 2 апреля, в Норильске стартует заявочная кампания на участие в программе переселения 2019 года. 15:17   В храмах Норильской епархии совершены заупокойные богослужения по погибшим в Кемерово.
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