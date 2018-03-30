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30 марта 2018, 16:27



В воскресенье геологи отметят профессиональный праздник

«Уважаемые сотрудники геологической отрасли Норильска! Поздравляем вас с профессиональным праздником! Для Норильска этот праздник имеет особое значение: в недрах Заполярья хранятся уникальные сырьевые запасы, которые обладают неисчерпаемым экономическим потенциалом. Геологоразведка, начатая на нашей территории в 20-х годах прошлого века, открыла месторождения, благодаря которым градообразующее предприятие нашего города на протяжении многих лет является мировым лидером металлургической отрасли. Самоотверженность норильских геологов неподвластна ни капризам природы, ни суровому климату Севера. В этих людях спаяны воедино мужество, романтика и готовность трудиться в порой нечеловеческих условиях. Спасибо за ваш труд! Желаем всем работникам и ветеранам норильской геологии крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых открытий!»

Просмотров:130 Глава Норильска Ринат Ахметчин и председатель городского Совета депутатов Александр Пестряков поздравили норильских геологов:«Уважаемые сотрудники геологической отрасли Норильска!Поздравляем вас с профессиональным праздником!Для Норильска этот праздник имеет особое значение: в недрах Заполярья хранятся уникальные сырьевые запасы, которые обладают неисчерпаемым экономическим потенциалом.Геологоразведка, начатая на нашей территории в 20-х годах прошлого века, открыла месторождения, благодаря которым градообразующее предприятие нашего города на протяжении многих лет является мировым лидером металлургической отрасли.Самоотверженность норильских геологов неподвластна ни капризам природы, ни суровому климату Севера. В этих людях спаяны воедино мужество, романтика и готовность трудиться в порой нечеловеческих условиях.Спасибо за ваш труд! Желаем всем работникам и ветеранам норильской геологии крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых открытий!»