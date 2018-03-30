Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

30 марта 2018, 16:37



В Норильске начались комплексные проверки торговых центров и кинотеатров на предмет их безопасности. Первым делом комиссия посетила «Арену Норильск»

В ходе проверки установлено, что здание оснащено самыми современными средствами пожаротушения и оповещения. Однако первые замечания касаются несоблюдения простейших требований: информированности о направлении к запасному выходу. Не везде есть информационные табло «запасный выход». Так, например, в игровом центре, расположенном на третьем этаже, такой выход есть, но указателя к двери нет. Есть претензии и к расположению самого игрового центра. В соответствии с нормами САНиПИН и Постановлением правительства предусмотрено размещение игровых центров не далее 20 метров от выхода и не выше второго этажа. Здесь это не соответствует требованиям. Хаваж Гутаев подчеркнул, что детские игровые зоны - на особом внимании прокуратуры. Госпожнадзор данное здание проверял в 2013 году, причем, только 1-ю очередь строительства, торгово-административную часть. Вторую очередь, а это зона фитнес и аквапарка, проверяют впервые. Задача - посмотреть, не только наличие, но и насколько правильно эксплуатируется имеющееся оборудование пожаротушения и оповещения. Если проверкой будет установлено, что все функционирует, то здание отнесут к категории хорошо защищенных. Здесь много путей эвакуации, и это не только те пути, по которым посетители входят в здание. Пути эвакуации ведут к незадымляемым лестничным клеткам. В здании их 12. «Попав на одну из них, человек уже спасен, - говорят специалисты - на него прекращается воздействие опасных факторов пожара». Лестница лишена горючей нагрузки и в нее осуществляется подбор воздуха для вытеснения продуктов горения. Спустившись по лестнице, вы попадете прямо на улицу. Но найти эти лестничные клетки можно не отовсюду. Табло «выход» и указаний направлений есть не везде, а ведь именно они должны помочь людям найти эти спасительные лестничные клетки. Подводя первые итоги осмотра этого здания и.о. прокурора Хаваж Гутаев отметил, что серьезных нарушений пока не выявлено, но проверка еще продолжается, окончательное решение должно быть подготовлено госпожнадзором не позже 12 апреля.

Просмотров:178 Сегодня и.о. прокурора г. Норильска Хаваж Гутаев и начальник отдела Госпожнадзора по г. Норильску Вячеслав Иващенко провели проверку самого крупного в Норильске спортивно-развлекательного центра «Арена Норильск». Этот объект стал первым, в длинной череде предстоящих проверок торговых центров и кинотеатров.В ходе проверки установлено, что здание оснащено самыми современными средствами пожаротушения и оповещения. Однако первые замечания касаются несоблюдения простейших требований: информированности о направлении к запасному выходу. Не везде есть информационные табло «запасный выход». Так, например, в игровом центре, расположенном на третьем этаже, такой выход есть, но указателя к двери нет. Есть претензии и к расположению самого игрового центра. В соответствии с нормами САНиПИН и Постановлением правительства предусмотрено размещение игровых центров не далее 20 метров от выхода и не выше второго этажа. Здесь это не соответствует требованиям. Хаваж Гутаев подчеркнул, что детские игровые зоны - на особом внимании прокуратуры.Госпожнадзор данное здание проверял в 2013 году, причем, только 1-ю очередь строительства, торгово-административную часть. Вторую очередь, а это зона фитнес и аквапарка, проверяют впервые. Задача - посмотреть, не только наличие, но и насколько правильно эксплуатируется имеющееся оборудование пожаротушения и оповещения.Если проверкой будет установлено, что все функционирует, то здание отнесут к категории хорошо защищенных. Здесь много путей эвакуации, и это не только те пути, по которым посетители входят в здание. Пути эвакуации ведут к незадымляемым лестничным клеткам. В здании их 12. «Попав на одну из них, человек уже спасен, - говорят специалисты - на него прекращается воздействие опасных факторов пожара». Лестница лишена горючей нагрузки и в нее осуществляется подбор воздуха для вытеснения продуктов горения. Спустившись по лестнице, вы попадете прямо на улицу. Но найти эти лестничные клетки можно не отовсюду. Табло «выход» и указаний направлений есть не везде, а ведь именно они должны помочь людям найти эти спасительные лестничные клетки.Подводя первые итоги осмотра этого здания и.о. прокурора Хаваж Гутаев отметил, что серьезных нарушений пока не выявлено, но проверка еще продолжается, окончательное решение должно быть подготовлено госпожнадзором не позже 12 апреля.