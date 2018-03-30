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30 марта 2018, 17:45



Житель Норильска осужден на три года лишения свободы за развратные действия в отношении 12-летней девочки

При участии государственного обвинителя Норильский городской суд вынес приговор в отношении местного жителя, признав его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 135 УК РФ, приговорив к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, сообщил и.о. прокурора г. Норильска Хаваж Гутаев. Приговор в законную силу пока не вступил.

Просмотров:130 В ходе судебного следствия стороной обвинения доказано, что 17.12.2017 осужденный, в г. Норильске во дворе дома, где проживает потерпевшая, совершил в отношении нее развратные действия.При участии государственного обвинителя Норильский городской суд вынес приговор в отношении местного жителя, признав его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 135 УК РФ, приговорив к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, сообщил и.о. прокурора г. Норильска Хаваж Гутаев.Приговор в законную силу пока не вступил.