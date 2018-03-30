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30 марта 2018, 17:48



В Норильске осужден похититель зубной пасты

Судом установлено, что обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения, воспользовавшись тем, что потерпевший спит, из его кармана, тайно похитил деньги в сумме 2500 рублей. Кроме того, он же в состоянии алкогольного опьянения зашел в один из павильонов города, где с применением газового пистолета потребовал у продавца передать ему деньги из кассового аппарата. Когда преступник понял, что его действия были замечены прохожими с улицы, он разбил стекло витрины и похитил оттуда две упаковки зубной пасты. Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде трех лет трех месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

Просмотров:119 При участии государственного обвинителя Норильским городским судом рассмотрено уголовное дело по обвинению Никиты Изместьева в совершении преступлений, предусмотренных п. "г" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенного из одежды, находившейся при потерпевшем), ч. 1 ст. 162 УК РФ (разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни).Судом установлено, что обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения, воспользовавшись тем, что потерпевший спит, из его кармана, тайно похитил деньги в сумме 2500 рублей.Кроме того, он же в состоянии алкогольного опьянения зашел в один из павильонов города, где с применением газового пистолета потребовал у продавца передать ему деньги из кассового аппарата. Когда преступник понял, что его действия были замечены прохожими с улицы, он разбил стекло витрины и похитил оттуда две упаковки зубной пасты.Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде трех лет трех месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.