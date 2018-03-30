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30 марта 2018, 17:49



Более 2,3 млн рублей невыплаченной зарплаты вернули работникам норильской фирмы после прокурорской проверки

В целях понуждения работодателя к ликвидации задолженности прокурором города 26.02.2018 внесено представление руководителю ООО «Ризалит» об устранении нарушений законов с требованием о незамедлительном принятии конкретных мер по их устранению, а также привлечении виновных лиц к ответственности, сообщили в прокуратуре г. Норильска. Кроме того, в отношении руководителя филиала прокурором возбуждено административное производство по факту совершения правонарушения, предусмотренного ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ. В интересах граждан 22.02.2018 прокурором в суд направлены заявления о взыскании задолженности по оплате труда на общую сумму 2 373 381,89 рублей, 06.03.2018 заявления прокурора судом удовлетворены. Кроме того, 26.03.2018 прокурором в интересах работников ООО «Ризалит» в суд направлено еще 39 заявлений о взыскании задолженности по оплате труда на общую сумму 12 581 904 рублей, а также о взыскании компенсации за задержку выплат на общую сумму 250 349,20 рублей. Фактическое погашение задолженности перед гражданами и привлечение должностного лица к административной ответственности взяты прокуратурой города на контроль.

Просмотров:96 В ходе проверки соблюдения прав граждан на оплату труда по обращениям работников ООО «Ризалит» прокуратурой г. Норильска выявлены нарушения требований закона. В частности, установлено, что восьми работникам организации не выплачена заработная плата и отпускные с августа 2017 года, сообщил и.о. прокурора г. Норильска Хаваж Гутаев.В целях понуждения работодателя к ликвидации задолженности прокурором города 26.02.2018 внесено представление руководителю ООО «Ризалит» об устранении нарушений законов с требованием о незамедлительном принятии конкретных мер по их устранению, а также привлечении виновных лиц к ответственности, сообщили в прокуратуре г. Норильска.Кроме того, в отношении руководителя филиала прокурором возбуждено административное производство по факту совершения правонарушения, предусмотренного ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ.В интересах граждан 22.02.2018 прокурором в суд направлены заявления о взыскании задолженности по оплате труда на общую сумму 2 373 381,89 рублей, 06.03.2018 заявления прокурора судом удовлетворены.Кроме того, 26.03.2018 прокурором в интересах работников ООО «Ризалит» в суд направлено еще 39 заявлений о взыскании задолженности по оплате труда на общую сумму 12 581 904 рублей, а также о взыскании компенсации за задержку выплат на общую сумму 250 349,20 рублей.Фактическое погашение задолженности перед гражданами и привлечение должностного лица к административной ответственности взяты прокуратурой города на контроль.