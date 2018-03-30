Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

30 марта 2018, 17:49



Более 1,2 млн. рублей взыскано с «алиментщиков» в пользу детей-сирот по инициативе прокуратуры г. Норильска

За несвоевременную уплату алиментов, «алиментщик» обязан выплатить получателю алиментов неустойку в размере одной второй процента от суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки. Все иски рассмотрены в феврале-марте 2018 года, требования прокурора судом удовлетворены, права детей восстановлены, в пользу несовершеннолетних взыскано 1 262 564,00 рублей.

Просмотров:106 Прокуратурой города предъявлено в защиту прав детей-сирот 14 исков к родителям, лишенным родительских прав, которые уклоняются от уплаты алиментов на содержание своих детей.За несвоевременную уплату алиментов, «алиментщик» обязан выплатить получателю алиментов неустойку в размере одной второй процента от суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки.Все иски рассмотрены в феврале-марте 2018 года, требования прокурора судом удовлетворены, права детей восстановлены, в пользу несовершеннолетних взыскано 1 262 564,00 рублей.