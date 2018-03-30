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30 марта 2018, 18:15



Норильские строители проводят благотворительную акцию в поддержку фонда помощи бездомным животным «Даря надежду»

Вот и в этот раз корпоративные волонтеры решили помочь благотворительному фонду помощи бездомным животным «Даря надежду» и объявили о начале благотворительной акции. На сегодняшний день фонду необходимо: - сухие корма для кошек (кроме вискаса и китекета); - любые влажные корма; - моющие средства типа доместос; - инсулиновые шприцы; - впитывающие пеленки; - игрушки для кошек (мячики, мышки, веревочки на палочках, лазерные указки и так далее). Все вышеперечисленное можно приносить на пункты сбора, расположенные по адресам: ул. Комсомольская, 13 А, Андрей Капытин, телефон для связи - 45-04-42; ул. Октябрьская, 14, Наталья Кудрявцева, телефон - 25-98-51; ул. Октябрьская, 25, Юлия Гришина, телефон - 45-04-69; «Энергоцех», Ирина Белехова, телефон - 25-72-05; СМУ «НМС», Светлана Свечникова, телефон - 25-72-84; СМУ «НЭМИ», Инна Медведева, телефон - 35-04-33. Телефон для справок в целом по акции: 8-913-493-14-97. Так же помощь фонду можно оказать, отправив СМС со словом «ХВОСТИКИ» на короткий номер 3443. Вам придет сообщение с просьбой подтвердить или отказаться от перечисления. После подтверждения операции придет СМС о том, что платеж с определенным номером для «Даря надежду» выполнен, а с баланса телефона будет списано 100 рублей. Благотворительному фонду помощи бездомным животным требуются волонтеры. Желающие бескорыстно помогать и решать проблему бездомных животных в Большом Норильске могут обращаться по телефону: 8-913-493-14-97, Марина Захарова.

Просмотров:103 Благотворительную акцию объявила Промышленная строительно-монтажная компания. Акция стартовала в конце марта и продлится до 10 апреля 2018 года включительно. Сейчас к ней присоединяются и другие предприятия Большого Норильска. А вообще на счету у строителей это уже не первый благотворительный проект. Так, весной 2017 года проводились аналогичные акции по сбору кормов, моющих средств, строительных материалов и так далее. А летом того же года корпоративные волонтеры «Норильского никеля» принимали участие в «Замурчательных субботниках» на территории и в помещениях здания будущего приюта для бездомных животных. Во время субботников была очищена от мусора территория вокруг здания приюта и частично проведен ремонт помещений.Вот и в этот раз корпоративные волонтеры решили помочь благотворительному фонду помощи бездомным животным «Даря надежду» и объявили о начале благотворительной акции. На сегодняшний день фонду необходимо:- сухие корма для кошек (кроме вискаса и китекета);- любые влажные корма;- моющие средства типа доместос;- инсулиновые шприцы;- впитывающие пеленки;- игрушки для кошек (мячики, мышки, веревочки на палочках, лазерные указки и так далее).Все вышеперечисленное можно приносить на пункты сбора, расположенные по адресам:ул. Комсомольская, 13 А, Андрей Капытин, телефон для связи - 45-04-42;ул. Октябрьская, 14, Наталья Кудрявцева, телефон - 25-98-51;ул. Октябрьская, 25, Юлия Гришина, телефон - 45-04-69;«Энергоцех», Ирина Белехова, телефон - 25-72-05;СМУ «НМС», Светлана Свечникова, телефон - 25-72-84;СМУ «НЭМИ», Инна Медведева, телефон - 35-04-33.Телефон для справок в целом по акции: 8-913-493-14-97.Так же помощь фонду можно оказать, отправив СМС со словом «ХВОСТИКИ» на короткий номер 3443. Вам придет сообщение с просьбой подтвердить или отказаться от перечисления. После подтверждения операции придет СМС о том, что платеж с определенным номером для «Даря надежду» выполнен, а с баланса телефона будет списано 100 рублей.Благотворительному фонду помощи бездомным животным требуются волонтеры. Желающие бескорыстно помогать и решать проблему бездомных животных в Большом Норильске могут обращаться по телефону: 8-913-493-14-97, Марина Захарова.