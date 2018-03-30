Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

30 марта 2018, 18:20



Благотворительный фонд социальных программ «Территория добра» теперь на связи!



Просмотров:116 В фонде появился стационарный номер телефона, который доступен с 12 до 18 часов с понедельника по пятницу. Телефон «Территории добра» - 465-333. Здесь всегда рады единомышленникам и просто неравнодушным людям.