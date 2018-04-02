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2 апреля 2018, 10:35



Министерство природных ресурсов и экологии РФ отметило достижения «Норникеля» в экологической сфере.

Как отметила Елена Безденежных, награда является оценкой работы всего коллектива «Норникеля». «Уверена, что заявленные нами планы по реализации экологической программы компании воплотятся в жизнь. Мы продолжим сотрудничество с Минприроды по самому широкому кругу вопросов — от законопроектной деятельности до проведения различных экологических мероприятий», — подчеркнула она. Топ-менеджер компании также отметила важность консолидации совместных усилий в вопросах охраны окружающей среды. «Партнерские отношения, совместные усилия бизнеса, органов власти и общества обязательно помогут найти решения самых сложных экологических задач», — заявила вице-президент компании. В работе коллегии также приняли участие спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской, заместитель председателя Госдумы Ольга Тимофеева.

Просмотров:78 Вице-президент компании Елена Безденежных получила ведомственную награду за личный вклад в охрану окружающей среды. Награждение состоялось на заседании коллегии министерства, которое было посвящено, в том числе, подведению итогов Года экологии. Награды также получили представители бизнеса и общественных организаций, которые внесли большой вклад в решение экологических задач, сообщает пресс-служба «Норникеля».Как отметила Елена Безденежных, награда является оценкой работы всего коллектива «Норникеля». «Уверена, что заявленные нами планы по реализации экологической программы компании воплотятся в жизнь. Мы продолжим сотрудничество с Минприроды по самому широкому кругу вопросов — от законопроектной деятельности до проведения различных экологических мероприятий», — подчеркнула она. Топ-менеджер компании также отметила важность консолидации совместных усилий в вопросах охраны окружающей среды. «Партнерские отношения, совместные усилия бизнеса, органов власти и общества обязательно помогут найти решения самых сложных экологических задач», — заявила вице-президент компании.В работе коллегии также приняли участие спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской, заместитель председателя Госдумы Ольга Тимофеева.