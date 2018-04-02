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2 апреля 2018, 12:39



Сборная Норильска 2006/2007 годов рождения стала серебряным призером первенства Красноярского края по мини-футболу.

Лучшим вратарем первенства был признан норильчанин Вадим Колмогоров. Лучшим бомбардиром стал его одноклубник Богдан Силкин, на счету которого десять мячей.

Просмотров:215 Состязания прошли в Ачинске и собрали 12 сильнейших команд со всего края. Норильчане под руководством тренеров Вадима Катунина и Вадима Фатеева на пути к финалу обыграли соперников из Ачинска (команда «Ачинск-2») – 6:3, Красноярска («Авангард») – 4:1 и Канска – 1:0. В финальном этапе им противостояла команда «Ачинск-1», которую северяне без особого труда оставили за бортом соревнований, - 6:1. Впрочем, в решающем матче за первое место северяне оказались слабее своих сверстников из Минусинска – 0:6.Лучшим вратарем первенства был признан норильчанин Вадим Колмогоров. Лучшим бомбардиром стал его одноклубник Богдан Силкин, на счету которого десять мячей.