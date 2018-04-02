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2 апреля 2018, 12:40



«Норникель» провел «Диалоги с заинтересованными сторонами».

Участие в мероприятии приняли представители головного офиса «Норникеля», Заполярного филиала компании, администрации города и Таймырского муниципального района, а также общественные организации, действующие на территории. Участники обсудили деятельность компании в области устойчивого развития, а также рассмотрели инициативы и практики «Норникеля» в социальной и экологической сфере на предмет их соответствия условиям глобального договора ООН. Подобные дискуссии компания инициирует уже не первый год. Состоявшееся обсуждение прошло в привязке к целям глобального развития. В ноябре 2016 года «Норникель» присоединился к Глобальному договору Организации Объединенных Наций. Это крупнейшая инициатива ООН в сфере корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития. Она всесторонне объединяет бизнес, который стремится к ответственной в деловой практике и добросовестной репутации, сообщает «Таймырский Телеграф». Исполнительный директор ассоциации «Национальная сеть Глобального договора ООН в России» Марина Вашукова отметила, что компания «Норникель» соблюдает принципы глобального договора ООН и внедряет их в повседневную практику. Отметим, при подготовке отчетов в области устойчивого развития «Норникель» использует рекомендации руководства GRI и отраслевого приложения для горнодобывающих и металлургических предприятий, соблюдает принципы открытости и прозрачности. Все отчеты компании проходят соответствующие заверения, а их уровень раскрытия, достоверность информации и степень охвата ключевых тем подтверждаются независимой аудиторской организацией. «Норникель» является одним из лидеров практики создания публичной нефинансовой отчетности в России. Начиная с 2003 года, компания ежегодно выпускает отчеты о корпоративной социальной ответственности, которые регулярно получают признание экспертного сообщества и жюри международных и федеральных профильных конкурсов. В рамках «Диалогов» также состоялась деловая игра, где индикаторы достижения цели нужно было «расставить по ранжиру»: важные для региона, несущественные, неприемлемые, и объяснить свой подход. «Сегодня очень актуальна международная повестка устойчивого развития. Нам важно было понять отношение людей к принципам, которые компания внедряет в деловую практику. Все, что написали участники структурированной дискуссии на маршрутном листе, тщательно проанализируют эксперты. Полученные результаты важны при подготовке отчета о корпоративной социальной ответственности компании «Норникель», содержание которого формируется с точки зрения привязки к целям глобального развития», - отметил член Комитета гражданских инициатив, директор проектов «Школа городских компетенций» (ГМК «Норникель») Фонда Кудрина Анатолий Ермолин.

Просмотров:232 В рамках подготовки отчета о корпоративной социальной ответственности группы компаний «Норникель» за 2017 год в Норильске на площадке Корпоративного университета состоялись «Диалоги с заинтересованными сторонами», сообщает НИА-Красноярск.Участие в мероприятии приняли представители головного офиса «Норникеля», Заполярного филиала компании, администрации города и Таймырского муниципального района, а также общественные организации, действующие на территории.Участники обсудили деятельность компании в области устойчивого развития, а также рассмотрели инициативы и практики «Норникеля» в социальной и экологической сфере на предмет их соответствия условиям глобального договора ООН.Подобные дискуссии компания инициирует уже не первый год. Состоявшееся обсуждение прошло в привязке к целям глобального развития.В ноябре 2016 года «Норникель» присоединился к Глобальному договору Организации Объединенных Наций. Это крупнейшая инициатива ООН в сфере корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития. Она всесторонне объединяет бизнес, который стремится к ответственной в деловой практике и добросовестной репутации, сообщает «Таймырский Телеграф».Исполнительный директор ассоциации «Национальная сеть Глобального договора ООН в России» Марина Вашукова отметила, что компания «Норникель» соблюдает принципы глобального договора ООН и внедряет их в повседневную практику.Отметим, при подготовке отчетов в области устойчивого развития «Норникель» использует рекомендации руководства GRI и отраслевого приложения для горнодобывающих и металлургических предприятий, соблюдает принципы открытости и прозрачности. Все отчеты компании проходят соответствующие заверения, а их уровень раскрытия, достоверность информации и степень охвата ключевых тем подтверждаются независимой аудиторской организацией. «Норникель» является одним из лидеров практики создания публичной нефинансовой отчетности в России. Начиная с 2003 года, компания ежегодно выпускает отчеты о корпоративной социальной ответственности, которые регулярно получают признание экспертного сообщества и жюри международных и федеральных профильных конкурсов.В рамках «Диалогов» также состоялась деловая игра, где индикаторы достижения цели нужно было «расставить по ранжиру»: важные для региона, несущественные, неприемлемые, и объяснить свой подход.«Сегодня очень актуальна международная повестка устойчивого развития. Нам важно было понять отношение людей к принципам, которые компания внедряет в деловую практику. Все, что написали участники структурированной дискуссии на маршрутном листе, тщательно проанализируют эксперты. Полученные результаты важны при подготовке отчета о корпоративной социальной ответственности компании «Норникель», содержание которого формируется с точки зрения привязки к целям глобального развития», - отметил член Комитета гражданских инициатив, директор проектов «Школа городских компетенций» (ГМК «Норникель») Фонда Кудрина Анатолий Ермолин.