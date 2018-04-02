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2 апреля 2018, 13:12



7 апреля зрителей и болельщиков ждут на региональном турнире по самбо «Надежды Заполярья».

Ожидается, что в турнире примут участие около сотни спортсменов. Однако соревнование уложится в один день. Начало выступлений в 12.00, зрителей ждут на манеже Дворца спорта «Арктика».

Просмотров:233 В этом году турнир пройдет уже в 18-й раз. Его участниками станут спортсмены Большого Норильска, выступающие в категории «Старшие юноши» (2001-2003 г. р.) и "Молодежь" (2000 г. р. и старше). И те, и другие будут выступать в категории «Спортивное самбо», а спортсмены, которым на момент соревнований уже исполнится 18 лет (и старше), смогут принять участие в боевом самбо.Ожидается, что в турнире примут участие около сотни спортсменов. Однако соревнование уложится в один день.Начало выступлений в 12.00, зрителей ждут на манеже Дворца спорта «Арктика».