Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

2 апреля 2018, 13:17



Очередной тур чемпионата города по армрестлингу стартует в субботу.

Как рассказал организатор турнира Александр Полканов, участниками чемпионата станут спортсмены в возрасте от 16 лет и старше, которые выступят в пяти весовых категориях: 70 кг, 80 кг, 90 кг, 100 кг и абсолютная категория. «Предварительно заявляется мало участников, но по факту в категории выступают от 5 до 10 спортсменов. Формат еженедельных выступлений удобен и армрестлерам, и зрителям – говорю это по опыту прошлых соревнований. Главным судьей станет серебряный призер чемпионата России - 2018, неоднократный победитель и призер чемпионатов мира и Европы Георгий Хубаев. Чемпионат проходит при поддержке управления по спорту Норильска», - рассказал Александр Полканов. Этот чемпионат выступает одним из отборочных турниров, по итогам которых определятся спортсмены, которые представят Норильск на краевых соревнованиях. Следующий тур чемпионата города пройдет в июле, на котором традиционно выступят и гости: студенты из Владикавказа, приезжающие на практику на предприятия Заполярного филиала. Александр Полканов отмечает, что приезжие ребята обычно очень сильны и составляют норильчанам серьезную конкуренцию. Ближайшие соревнования пройдут 7 апреля с 19.00 в атриуме СРК «Арена». Вход свободный.

Просмотров:247 По уже устоявшейся традиции соревнования будут проходить несколько недель по субботам: 7, 14, 21, 28 апреля и 5 мая.Как рассказал организатор турнира Александр Полканов, участниками чемпионата станут спортсмены в возрасте от 16 лет и старше, которые выступят в пяти весовых категориях: 70 кг, 80 кг, 90 кг, 100 кг и абсолютная категория.«Предварительно заявляется мало участников, но по факту в категории выступают от 5 до 10 спортсменов. Формат еженедельных выступлений удобен и армрестлерам, и зрителям – говорю это по опыту прошлых соревнований. Главным судьей станет серебряный призер чемпионата России - 2018, неоднократный победитель и призер чемпионатов мира и Европы Георгий Хубаев. Чемпионат проходит при поддержке управления по спорту Норильска», - рассказал Александр Полканов.Этот чемпионат выступает одним из отборочных турниров, по итогам которых определятся спортсмены, которые представят Норильск на краевых соревнованиях. Следующий тур чемпионата города пройдет в июле, на котором традиционно выступят и гости: студенты из Владикавказа, приезжающие на практику на предприятия Заполярного филиала. Александр Полканов отмечает, что приезжие ребята обычно очень сильны и составляют норильчанам серьезную конкуренцию.Ближайшие соревнования пройдут 7 апреля с 19.00 в атриуме СРК «Арена». Вход свободный.