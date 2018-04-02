Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

2 апреля 2018, 13:35



4 апреля в Норильске открывается регистрация на "Тотальный диктант".

Тотальный диктант состоится 14 апреля в 15.00. Акция проходит ежегодно и направлена на популяризацию грамотности и повышение интереса к русскому языку. Ее суть – добровольный бесплатный диктант для всех желающих, который проходит в один день по всему миру (с поправкой на часовой пояс). Каждый желающий может прийти, написать диктант и проверить уровень своей грамотности. Регистрация участников откроется 4 апреля на сайте totaldict.ru. Чтобы зарегистрироваться, нужно зайти на страницу своего города, выбрать подходящую площадку, нажать кнопку «Зарегистрироваться» и следовать инструкциям. Телефон для справок 38-09-22.

Просмотров:224 В этом году он пройдет на четырех городских площадках: в Норильском государственном индустриальном институте, в талнахской библиотеке на Диксона, 9, в антикафе МКС на Завенягина, 3, и впервые в этом году в кайерканской гимназии № 11. НГИИ планирует принять 190 участников акции, талнахская библиотека – 40, антикафе – 30.Тотальный диктант состоится 14 апреля в 15.00. Акция проходит ежегодно и направлена на популяризацию грамотности и повышение интереса к русскому языку. Ее суть – добровольный бесплатный диктант для всех желающих, который проходит в один день по всему миру (с поправкой на часовой пояс). Каждый желающий может прийти, написать диктант и проверить уровень своей грамотности.Регистрация участников откроется 4 апреля на сайте totaldict.ru. Чтобы зарегистрироваться, нужно зайти на страницу своего города, выбрать подходящую площадку, нажать кнопку «Зарегистрироваться» и следовать инструкциям.Телефон для справок 38-09-22.