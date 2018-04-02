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2 апреля 2018, 14:55



Норильская «Шкода» стала абсолютным победителем Международной хореографической ассамблеи «Новый формат» в Сочи. Завтра коллектив возвращается домой.

«Необычность конкурса состоит в том, что был второй тур. В него прошло 14 коллективов с самыми лучшими номерами. Мы вышли во второй тур с номером «Чайкой быть, с чайками жить», который поставил Андрей Разживин», - сообщила руководитель «Шкоды» Лилия Якупова в интервью «Заполярной правде». Абсолютного победителя определяли также в необычном новом формате – тройным голосованием. Голосовали члены судейской коллегии, руководители коллективов-финалистов и зрители на официальном сайте конкурса. «По итогам второго тура со счетом 2:2 мы вышли в суперфинал с коллективом «Непоседы» из Перми. Нам необходимо было станцевать дополнительный номер. И мы представили «Прогноз погоды» в постановке Марии Косовой. И благодаря этому стали абсолютными чемпионами «Нового формата»», - рассказала Лилия Якупова. «Шкода» получил самый главный приз – бесплатное участие в Международном хореографическом конкурсе Dance Continent, который пройдет с 28 апреля по 3 мая в Москве. «Но мы с девчонками приняли решение подарить эту поездку пермской студии «Непоседы-театр», так как считаем их достойными этого», - отметила руководитель норильского коллектива. Кроме этого норильчан отметили спецпризами: за яркое образное композиционное решение и высокое исполнительское мастерство в номере «Чайкой быть, с чайками жить» и за высокое исполнительское мастерство в номере «Прогноз погоды». Помимо конкурсной программы наши танцоры посетили мастер-классы от педагогов-наставников, побывали на экскурсиях в Олимпийском парке, Горки Городе и других горнолыжных курортах. Вернувшись в Норильск, коллектив современного эстрадного танца «Шкода» продолжит подготовку к отчетному концерту, который пройдет в городском Центре культуры 13 апреля, а также к поездке младшего состава (6-8 лет) на проект «Танцевальная деревня» в г. Керчь.

Просмотров:270 Поездка старшего состава образцового коллектива современного эстрадного танца «Шкода» (ГЦК) на конкурс в Сочи проходила с 26 марта по 2 апреля. Норильчане выступили с 11 номерами в пяти номинациях. Коллектив «Шкода» стал лауреатом первой степени в «Современной хореографии», лауреатом первой и второй степеней в «Уличных направлениях». Помимо этого наши танцоры прошли во второй тур конкурса.«Необычность конкурса состоит в том, что был второй тур. В него прошло 14 коллективов с самыми лучшими номерами. Мы вышли во второй тур с номером «Чайкой быть, с чайками жить», который поставил Андрей Разживин», - сообщила руководитель «Шкоды» Лилия Якупова в интервью «Заполярной правде».Абсолютного победителя определяли также в необычном новом формате – тройным голосованием. Голосовали члены судейской коллегии, руководители коллективов-финалистов и зрители на официальном сайте конкурса.«По итогам второго тура со счетом 2:2 мы вышли в суперфинал с коллективом «Непоседы» из Перми. Нам необходимо было станцевать дополнительный номер. И мы представили «Прогноз погоды» в постановке Марии Косовой. И благодаря этому стали абсолютными чемпионами «Нового формата»», - рассказала Лилия Якупова.«Шкода» получил самый главный приз – бесплатное участие в Международном хореографическом конкурсе Dance Continent, который пройдет с 28 апреля по 3 мая в Москве. «Но мы с девчонками приняли решение подарить эту поездку пермской студии «Непоседы-театр», так как считаем их достойными этого», - отметила руководитель норильского коллектива.Кроме этого норильчан отметили спецпризами: за яркое образное композиционное решение и высокое исполнительское мастерство в номере «Чайкой быть, с чайками жить» и за высокое исполнительское мастерство в номере «Прогноз погоды».Помимо конкурсной программы наши танцоры посетили мастер-классы от педагогов-наставников, побывали на экскурсиях в Олимпийском парке, Горки Городе и других горнолыжных курортах. Вернувшись в Норильск, коллектив современного эстрадного танца «Шкода» продолжит подготовку к отчетному концерту, который пройдет в городском Центре культуры 13 апреля, а также к поездке младшего состава (6-8 лет) на проект «Танцевальная деревня» в г. Керчь.