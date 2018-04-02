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2 апреля 2018, 14:59



530 часов эфира: детская телестудия «Перемена» отметила 20-летний юбилей.

Сейчас в «Перемене», выросшей из маленькой кайерканской студии, занимаются 132 юных норильчанина - в Центральном районе, в Талнахе и, конечно, в Кайеркане, в Доме детского творчества. Преподают здесь девять педагогов. Подсчитано, что за 20 лет студия выпустила в эфир более 530 часов самых разных передач: новостей, интервью, бесед. Сейчас ребята радуют зрителей четыре раза в неделю, делая передачи хронометражом по 15-20 минут. Только в 2018 году в эфир выпущено уже 100 программ. Кроме этого студия помогает в оформлении видеоматериалами различных праздничных программ, снимает ролики для школ. Выпускники студии разъехались по всей стране, успев поработать в Норильске на городских телеканалах и в газетах. В день празднования юбилея выпускники с большого экрана поздравили любимую «Перемену», пожелав ей всего самого яркого и интересного.

Просмотров:237 В замечательном, ярком, динамичном мероприятии «Перемена» продемонстрировала все, что умеет: грамотно смонтированные видеоролики рассказывали о достижениях детской студии, ребята тут же в режиме прямого эфира брали у гостей интервью, развлекали забавными инсценировками. Ансамбль «Надежда» представил зрителям свои хореографические постановки.Сейчас в «Перемене», выросшей из маленькой кайерканской студии, занимаются 132 юных норильчанина - в Центральном районе, в Талнахе и, конечно, в Кайеркане, в Доме детского творчества. Преподают здесь девять педагогов. Подсчитано, что за 20 лет студия выпустила в эфир более 530 часов самых разных передач: новостей, интервью, бесед. Сейчас ребята радуют зрителей четыре раза в неделю, делая передачи хронометражом по 15-20 минут. Только в 2018 году в эфир выпущено уже 100 программ. Кроме этого студия помогает в оформлении видеоматериалами различных праздничных программ, снимает ролики для школ.Выпускники студии разъехались по всей стране, успев поработать в Норильске на городских телеканалах и в газетах. В день празднования юбилея выпускники с большого экрана поздравили любимую «Перемену», пожелав ей всего самого яркого и интересного.