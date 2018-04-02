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2 апреля 2018, 16:02



Норильские режиссеры и артисты рассказали о «масках», привезенных из Красноярска.

Главный режиссер нашего театра Анна Бабанова, получившая на фестивале специальный приз жюри «За яркий портрет родного города» за спектакль о человеческих отношениях «Норильские анекдоты», рассказала, что не смогла пойти на церемонию награждения, поскольку в этот день стало известно о трагедии в Кемерове. Событийный ряд тех дней в принципе повлиял на общую атмосферу фестиваля: День театра совпал с объявленным 27 марта днем траура, и потому после церемонии награждения не было традиционного праздничного капустника и других запланированных мероприятий. Тимур Файрузов, режиссер постановки «Рикки-Тикки-Тави», взявшей первый приз в номинации «Лучшая премьера сезона для детей и подростков в драматическом театре (большая форма)», поделился впечатлениями о том, как красноярцы принимали его сказочную и динамичную работу, а также признал, что эта «Театральная весна» нынешнего года особо подчеркнула жизненные ценности и приоритеты. Заслуженная артистка России Нина Валенская, получившая награду фестиваля за создание образа Светланы в спектакле «Норильские анекдоты», призналась, что ее небольшая скромная роль, видимо, передает историю о типичной, узнаваемой женской судьбе и тем самым раскрывает характерные черты времени. В этом году впервые номинанты фестиваля тоже получили дипломы «Театральной весны». Напомним, в качестве номинантов на «Весне-2018» названы спектакли «С любимыми не расставайтесь», «Норильские анекдоты», «Рикки-Тикки-Тави»; режиссеры Тимур Файрузов, Анна Бабанова; художник Фемистокл Атмадзас («Рикки-Тикки-Тави»); артисты Сергей Ребрий (роль в «Норильских анекдотах»), Александр Носырев («Рикки-Тикки-Тави»), Варвара Бабаянц («С любимыми не расставайтесь»). В завершении пресс-конференции главный режиссер норильской «маяковки» Анна Бабанова поделилась с «Заполяркой» планами театра на ближайшее время: в мае норильчан ожидает премьера ее спектакля по пьесе Евгения Шварца «Дракон». В постановке, которая по задумке режиссера будет относить нас к реалиям времен перестройки и наших дней, примут участие Сергей и Лариса Ребрий, Александр Жуйков, Нина Валенская, Евгений Нестеров и другие артисты.

Просмотров:242 В Заполярном театре драмы прошла пресс-конференция с лауреатами краевого фестиваля «Театральная весна - 2018».Главный режиссер нашего театра Анна Бабанова, получившая на фестивале специальный приз жюри «За яркий портрет родного города» за спектакль о человеческих отношениях «Норильские анекдоты», рассказала, что не смогла пойти на церемонию награждения, поскольку в этот день стало известно о трагедии в Кемерове. Событийный ряд тех дней в принципе повлиял на общую атмосферу фестиваля: День театра совпал с объявленным 27 марта днем траура, и потому после церемонии награждения не было традиционного праздничного капустника и других запланированных мероприятий.Тимур Файрузов, режиссер постановки «Рикки-Тикки-Тави», взявшей первый приз в номинации «Лучшая премьера сезона для детей и подростков в драматическом театре (большая форма)», поделился впечатлениями о том, как красноярцы принимали его сказочную и динамичную работу, а также признал, что эта «Театральная весна» нынешнего года особо подчеркнула жизненные ценности и приоритеты.Заслуженная артистка России Нина Валенская, получившая награду фестиваля за создание образа Светланы в спектакле «Норильские анекдоты», призналась, что ее небольшая скромная роль, видимо, передает историю о типичной, узнаваемой женской судьбе и тем самым раскрывает характерные черты времени.В этом году впервые номинанты фестиваля тоже получили дипломы «Театральной весны». Напомним, в качестве номинантов на «Весне-2018» названы спектакли «С любимыми не расставайтесь», «Норильские анекдоты», «Рикки-Тикки-Тави»; режиссеры Тимур Файрузов, Анна Бабанова; художник Фемистокл Атмадзас («Рикки-Тикки-Тави»); артисты Сергей Ребрий (роль в «Норильских анекдотах»), Александр Носырев («Рикки-Тикки-Тави»), Варвара Бабаянц («С любимыми не расставайтесь»).В завершении пресс-конференции главный режиссер норильской «маяковки» Анна Бабанова поделилась с «Заполяркой» планами театра на ближайшее время: в мае норильчан ожидает премьера ее спектакля по пьесе Евгения Шварца «Дракон». В постановке, которая по задумке режиссера будет относить нас к реалиям времен перестройки и наших дней, примут участие Сергей и Лариса Ребрий, Александр Жуйков, Нина Валенская, Евгений Нестеров и другие артисты.