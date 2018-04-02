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2 апреля 2018, 16:25



В Норильске пройдет Эстафета огня зимней Универсиады - 2019. Сегодня стартовал конкурс для желающих стать факелоносцем.

Подать заявку на участие в конкурсе может любой гражданин России, достигший 18 лет. Кандидаты должны обладать достижениями в спорте, научной, творческой, профессиональной или общественной деятельности. К участию также приглашаются ветераны труда и спорта, победители конкурсов на звание лучших по профессии, лидеры и активисты общественных движений, граждане, имеющие заслуги перед своим городом, регионом и страной. При этом конкурсантам необходимо реально оценивать свои физические возможности, ведь каждому факелоносцу зимней Универсиады - 2019 предстоит пробежать определенное расстояние, держа в руке зажженный факел. Для участия в конкурсе претенденты должны заполнить заявку в автоматизированной информационной системе «Молодежь России» на сайте krsk2019.ru. Прием заявок завершится 2 мая. Для рассмотрения поданных заявок в каждом пункте Эстафеты огня зимней Универсиады - 2019 на базе администрации города будет сформирована специальная комиссия, которая оценит портфолио потенциальных факелоносцев из данного региона и примет решение об их участии в Эстафете огня. Результаты конкурса будут опубликованы на официальном сайте Студенческих игр не позднее 20 августа.

Просмотров:213 К проведению эстафеты планируется привлечь 665 факелоносцев, отобранных по конкурсу, а также более 2000 волонтеров Студенческих игр из городов-участников маршрута. Эстафета огня зимней Универсиады - 2019 стартует 20 сентября, в Международный день студенческого спорта. Ее маршрут пройдет по улицам и площадям 30 городов страны и Красноярского края. Это города, где расположены федеральные и крупные университеты, крупные экономические, спортивные и культурные центры. В их числе: Москва, Архангельск, Санкт-Петербург, Калининград, Симферополь, Ростов-на-Дону, Ставрополь, Грозный, Казань, Екатеринбург, Владивосток, Иркутск, Барнаул, Новосибирск, Томск, Абакан, Кызыл, Красноярск, Норильск, Кодинск, Енисейск, Канск, Зеленогорск, Минусинск, Назарово, Ачинск, Железногорск, Дивногорск, поселки Тура и Шушенское.Подать заявку на участие в конкурсе может любой гражданин России, достигший 18 лет. Кандидаты должны обладать достижениями в спорте, научной, творческой, профессиональной или общественной деятельности. К участию также приглашаются ветераны труда и спорта, победители конкурсов на звание лучших по профессии, лидеры и активисты общественных движений, граждане, имеющие заслуги перед своим городом, регионом и страной. При этом конкурсантам необходимо реально оценивать свои физические возможности, ведь каждому факелоносцу зимней Универсиады - 2019 предстоит пробежать определенное расстояние, держа в руке зажженный факел.Для участия в конкурсе претенденты должны заполнить заявку в автоматизированной информационной системе «Молодежь России» на сайте krsk2019.ru. Прием заявок завершится 2 мая.Для рассмотрения поданных заявок в каждом пункте Эстафеты огня зимней Универсиады - 2019 на базе администрации города будет сформирована специальная комиссия, которая оценит портфолио потенциальных факелоносцев из данного региона и примет решение об их участии в Эстафете огня.Результаты конкурса будут опубликованы на официальном сайте Студенческих игр не позднее 20 августа.