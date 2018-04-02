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2 апреля 2018, 16:28



В норильской мечети снова тепло. В здании, промерзшем за неделю, отремонтировали систему отопления.

Причину несчастий имам мечети «Нурд-Камал» Рахматулла видит в работающей по соседству подрядной организации, которая через дорогу сносила здание бывшего Института Крайнего Севера. Вследствие их работ грунт просел, продавил коллектор и оборвал электрический кабель. За неделю здание промерзло, естественно, никаких служб там не проводилось. А сегодня имам с радостью сообщил, что мечеть возобновляет свою работу. «Власти города помогли. Особая благодарность главе города за то, что откликнулся на нашу просьбу. МУП «КОС» тоже сработало оперативно – протянули кабель к мечети», - рассказал имам Рахматулла. Теперь в мечети серьезно задумались о том, чтобы подключить здание к централизованному отоплению. Теоретически такая возможность есть. Ведь рядом жилой дом, и там есть коллектор, так что протянуть к ним ветку можно. Все дело в деньгах. «Мы даже рабочих найдем сами. Нам бы помогли с проектом и согласованиями», - отмечает имам. С этим вопросом религиозная мусульманская община намерена обратиться к местным властям.

Просмотров:233 Беда случилась 24 марта. В коллекторе повредили электрокабель, от которого было запитано автономное отопление мечети. В итоге здание стало остывать и за несколько дней превратилось в настоящее ледяное царство – инеем и льдом покрылись двери и полы. Это первое ЧП с момента открытия самой северной в мире мечети. Два десятка лет все системы здания отработали исправно, и вдруг такое…Причину несчастий имам мечети «Нурд-Камал» Рахматулла видит в работающей по соседству подрядной организации, которая через дорогу сносила здание бывшего Института Крайнего Севера. Вследствие их работ грунт просел, продавил коллектор и оборвал электрический кабель.За неделю здание промерзло, естественно, никаких служб там не проводилось. А сегодня имам с радостью сообщил, что мечеть возобновляет свою работу.«Власти города помогли. Особая благодарность главе города за то, что откликнулся на нашу просьбу. МУП «КОС» тоже сработало оперативно – протянули кабель к мечети», - рассказал имам Рахматулла.Теперь в мечети серьезно задумались о том, чтобы подключить здание к централизованному отоплению. Теоретически такая возможность есть. Ведь рядом жилой дом, и там есть коллектор, так что протянуть к ним ветку можно. Все дело в деньгах.«Мы даже рабочих найдем сами. Нам бы помогли с проектом и согласованиями», - отмечает имам. С этим вопросом религиозная мусульманская община намерена обратиться к местным властям.