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2 апреля 2018, 16:30



Началась Страстная седмица. Скоро Пасха.

Напомним, Вербное воскресенье знаменовало собой окончание сорокадневного Великого поста, с понедельника началась Страстная седмица, она завершится Пасхой и, далее, соответственно, последует Светлая седмица. В эту неделю, с 2 по 7 апреля, православные верующие стремятся быть на всех службах, чтобы услышать обо всем том, что читается и поется в храме. Священнослужители говорят, что Страстная и Светлая седмицы неотделимы одна от другой. С первого дня и до последнего мы видим и сопереживаем со Христом и Его учениками Его спасительную жертву, мы радуемся его воскресению и освобождению от адского тлена рода человеческого. Эти 14 дней со всей очевидностью показывают всем нам смысл нашей жизни, смысл мироздания, ясно показывают путь, которым мы можем войти в Царствие Небесное. Если человек не постился или постился худо, это не препятствует ему подготовиться к празднику Воскресения Христова в течение Страстной седмицы и причаститься в светлый день Пасхи.

Просмотров:233 1 апреля, в праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье), епископ Норильский и Туруханский Агафангел возглавил Божественную литургию в норильском кафедральном соборе в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». По сугубой ектении Архипастырь вознес молитву о мире на Украине, а по окончании богослужения совершил славление и освящение верб, после чего обратился к верующим со словами проповеди.Напомним, Вербное воскресенье знаменовало собой окончание сорокадневного Великого поста, с понедельника началась Страстная седмица, она завершится Пасхой и, далее, соответственно, последует Светлая седмица.В эту неделю, с 2 по 7 апреля, православные верующие стремятся быть на всех службах, чтобы услышать обо всем том, что читается и поется в храме. Священнослужители говорят, что Страстная и Светлая седмицы неотделимы одна от другой. С первого дня и до последнего мы видим и сопереживаем со Христом и Его учениками Его спасительную жертву, мы радуемся его воскресению и освобождению от адского тлена рода человеческого. Эти 14 дней со всей очевидностью показывают всем нам смысл нашей жизни, смысл мироздания, ясно показывают путь, которым мы можем войти в Царствие Небесное. Если человек не постился или постился худо, это не препятствует ему подготовиться к празднику Воскресения Христова в течение Страстной седмицы и причаститься в светлый день Пасхи.