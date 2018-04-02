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2 апреля 2018, 16:42



"Театральная весна" наступила в КДЦ «Юбилейный»: детские сады Кайеркана вновь собрались вместе, чтобы создать на сцене сказку. На этот раз премьерой «Дюймовочки» отметили дошколята Всемирный день театра.

Традиционно в таких спектаклях участвуют ребятишки выпускной группы. Организаторами - музработниками и методистами детских садов - выбирается сказка, в которой можно было бы задействовать максимальное количество детей. Помимо ролей главных героев ребята исполняют роли цветов, мотыльков, дождинок, танцуют и поют. В историю кайерканского ТЮЗа вошли спектакли «Кошкин дом», «Золотой гусь», «Необыкновенные приключения Кая и Герды», «Гуси-лебеди», мюзикл «Добрые соседи», «Красная Шапочка», «Царевна-Лягушка», «Аленький цветочек» и многие другие. В этом году состоялась премьера, посвященная 65-летнему юбилею Норильска и 15-летнему юбилею образования кайерканского ТЮЗа. Музыкальную сказку «Дюймовочка» создали 65 актеров, 30 художников (25 из которых - дети), 10 работников костюмерного, бутафорского и декорационного цехов, музыканты, режиссеры и худрук. А те, кто не принимал непосредственного участия в спектакле, готовили афишу, пригласительные билеты и различные поделки. Всю работу - от идеи до последней сводной репетиции - проделали за месяц. А освоиться с ролями малыши успели всего за шесть репетиций. Премьера - это праздник для всех, кто работает в театре, и для всех, кто в этот день попал в зрительный зал. С детской непосредственностью и заразительностью юные артисты исполнили роли главных героев сказки Дюймовочки и Принца, Ласточки, Мыши, Жабы и Жабенка, Жука и гусениц, Крота и бабочек. Пожалуй, одна из самых запоминающихся ролей - тетушка Мышь в исполнении Марины Самсоновой. Мышка получилась на редкость задорная, женственная и даже немного кокетливая. Не забыли организаторы «Театральной весны» и о том, что главными зрителями спектакля стали дети дошкольного и младшего школьного возраста, сделав антракты интерактивными. В то время, как за кулисами менялись декорации, два веселых клоуна играли и танцевали с детьми в зрительном зале.

Просмотров:224 На большую сцену «Юбилейного» кайерканские детские сады, объединившись в ТЮЗ, вышли пять лет назад с постановкой «Золушки». До этого "Театральную весну" под своей крышей на протяжении многих лет принимал детский сад № 84, поскольку именно этот сад специализировался на художественно-эстетическом развитии, но со временем стало понятно, что актеров и всех зрителей эта площадка вместить не может. И в канун 10-летнего юбилея фестиваля он «переехал» на главную кайерканскую сцену.Традиционно в таких спектаклях участвуют ребятишки выпускной группы. Организаторами - музработниками и методистами детских садов - выбирается сказка, в которой можно было бы задействовать максимальное количество детей. Помимо ролей главных героев ребята исполняют роли цветов, мотыльков, дождинок, танцуют и поют. В историю кайерканского ТЮЗа вошли спектакли «Кошкин дом», «Золотой гусь», «Необыкновенные приключения Кая и Герды», «Гуси-лебеди», мюзикл «Добрые соседи», «Красная Шапочка», «Царевна-Лягушка», «Аленький цветочек» и многие другие.В этом году состоялась премьера, посвященная 65-летнему юбилею Норильска и 15-летнему юбилею образования кайерканского ТЮЗа. Музыкальную сказку «Дюймовочка» создали 65 актеров, 30 художников (25 из которых - дети), 10 работников костюмерного, бутафорского и декорационного цехов, музыканты, режиссеры и худрук. А те, кто не принимал непосредственного участия в спектакле, готовили афишу, пригласительные билеты и различные поделки. Всю работу - от идеи до последней сводной репетиции - проделали за месяц. А освоиться с ролями малыши успели всего за шесть репетиций.Премьера - это праздник для всех, кто работает в театре, и для всех, кто в этот день попал в зрительный зал. С детской непосредственностью и заразительностью юные артисты исполнили роли главных героев сказки Дюймовочки и Принца, Ласточки, Мыши, Жабы и Жабенка, Жука и гусениц, Крота и бабочек. Пожалуй, одна из самых запоминающихся ролей - тетушка Мышь в исполнении Марины Самсоновой. Мышка получилась на редкость задорная, женственная и даже немного кокетливая.Не забыли организаторы «Театральной весны» и о том, что главными зрителями спектакля стали дети дошкольного и младшего школьного возраста, сделав антракты интерактивными. В то время, как за кулисами менялись декорации, два веселых клоуна играли и танцевали с детьми в зрительном зале.