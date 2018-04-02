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2 апреля 2018, 16:56

В Норильске стартовала весенняя призывная кампания. В обычную схему работы внесены некоторые изменения.


Весенняя призывная кампания стартовала 1 апреля. Количество призывников в Красноярском крае сократилось почти в два раза. Служить пойдут 1600 новобранцев. Тогда как в прошлом году их было практически в два раза больше. Сказались изменения в законодательстве. Раньше студенты вузов, техникумов и колледжей получали отсрочку, когда им исполнялось 20. А теперь – еще и до окончания учебы.
Как пояснил норильский военком Валерий Нестеров, раньше студенты оканчивали учебу в феврале–марте и с апреля могли идти на призывную комиссию. Сейчас же защиту дипломов в учебных заведениях перенесли на лето. Приходится это брать во внимание и давать ребятам отсрочку. Также на нее могут рассчитывать выпускники школ, чтобы успеть поступить в вузы.
Новобранцев Красноярского края будут отправлять в разные регионы России. Самые даровитые будут служить в научных ротах. Еще 20 попадут в президентский полк, рассказал военный комиссар края Андрей Лысенко.
А вот норильчан в весенний призыв ни в научный полк, ни в президентский отправлять не будут. Через призывную комиссию пройдут примерно 1220 человек. Работать комиссия будет до 15 июля. На службу отберут 104 человека. Первую партию призывников планируют отправить на краевой пункт после 9 мая, отметил норильский военком.

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