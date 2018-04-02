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2 апреля 2018, 17:04

Сегодня исполняется 35 лет с того дня, как на Ленинском проспекте заложили новое здание норильского драмтеатра.


2 апреля 1983 года в 11 часов на площади, которая годы спустя назовется Театральной, начался общегородской митинг, посвященный началу строительства нового здания Норильского драматического театра имени Вл. Маяковского. Памятную медаль под первую сваю опустил начальник управления строительства комбината Валерий Максимович Караваев. Опору под номером один в основании нового Норильского драматического театра установили бригадир «Фундаментстроя» Молчанов и водитель автокрана треста «Строймеханизация» Милевич.
Проектирование здания поручили отделу гражданского строительства института «Норильскпроект» во главе с архитектором Анатолием Чернышевым. Строительство театра велось ударными темпами, о том «сколько дней осталось до…» норильчанам сообщал специальный календарь. Сдать новый театр планировали сначала к золотому юбилею НГМК в 1985 году, потом к 7 ноября 1986 года. Еле-еле успели к концу 1986 года: комиссия приняла здание 31 декабря с оценкой "отлично". А первый спектакль в новом театре, рассчитанном на 600 мест, сыграли уже в январе 1987-го.
Здание, рассчитанное на 600 мест, получилось очень нарядным: мраморная облицовка, двойные перекрытия, пилоны. Анатолий Чернышев придумал интересное решение вестибюльной группы: кессонные балки и встроенные люстры. А большой уклон крыши, за который театр в народе прозвали трамплином, сделан для того, чтобы не задерживался снег, не образовывались снеговые мешки.

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