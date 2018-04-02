Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

2 апреля 2018, 17:18



Норильчан просят оказать помощь в ремонте системы отопления приюта для бездомных животных.

Решить вопрос с отоплением можно только за деньги и с серьезной фирмой. Сумма нужна немаленькая. В объем работ входит: - отогрев всех помещений промышленными пушками; - замена одной задвижки в теплоцентре; - заделка лопнувшего конвектора в коридоре (сварка); - сварка 7 конвекторов взамен лопнувших батарей; - запуск отопления, устранение протечек, если они окажутся; - проведение труб отопления в дальнее помещение, там его совсем нет; - замена от теплоцентра до туалета трубопроводов холодной и горячей воды, они изношены и воды в здании нет; - отогрев тубопровода холодного водоснабжения на улице от задвижки до здания и теплоизоляция этого трубопровода. Все это специалисты берутся сделать «под ключ», с составлением сметы и договора. Полная стоимость работ около 200 тысяч рублей. На попечении фонда находятся животные, которые нуждаются в лечении и специальном питании, а также хвостики, которые просто хотят кушать каждый день. И из своих средств фонду не по силам оплатить восстановительные работы в полном объёме и потому не обойтись без помощи неравнодушных горожан. Реквизиты для помощи: Сбербанк, Р/С 40703810331000000072, ИНН 2457078835, БИК 040407627. В назначении платежа следует указать, «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ НА ОТОПЛЕНИЕ», а также написать свой домашний адрес. Так же средства можно перевести на карту волонтера по моб банку 89131628072, с пометкой «На отопление».

Просмотров:304 Уже третий год председатель и волонтёры благотворительного фонда помощи бездомным животным «Даря надежду» пытаются открыть приют для мохнатых беспризорников. Есть здание, но более десяти лет оно простояло законсервированным, появились проблемы с запуском отопления. Руководство благотворительного фонда неоднократно пыталось восстановить систему отопления собственными силами, с минимальными затратами. В какой-то момент в здании стало тепло, но с началом зимы стали разрушаться старые батареи и трубы, что привело к перемерзанию всей системы ТВС.Решить вопрос с отоплением можно только за деньги и с серьезной фирмой. Сумма нужна немаленькая. В объем работ входит:- отогрев всех помещений промышленными пушками;- замена одной задвижки в теплоцентре;- заделка лопнувшего конвектора в коридоре (сварка);- сварка 7 конвекторов взамен лопнувших батарей;- запуск отопления, устранение протечек, если они окажутся;- проведение труб отопления в дальнее помещение, там его совсем нет;- замена от теплоцентра до туалета трубопроводов холодной и горячей воды, они изношены и воды в здании нет;- отогрев тубопровода холодного водоснабжения на улице от задвижки до здания и теплоизоляция этого трубопровода.Все это специалисты берутся сделать «под ключ», с составлением сметы и договора. Полная стоимость работ около 200 тысяч рублей.На попечении фонда находятся животные, которые нуждаются в лечении и специальном питании, а также хвостики, которые просто хотят кушать каждый день. И из своих средств фонду не по силам оплатить восстановительные работы в полном объёме и потому не обойтись без помощи неравнодушных горожан.Реквизиты для помощи: Сбербанк, Р/С 40703810331000000072, ИНН 2457078835, БИК 040407627. В назначении платежа следует указать, «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ НА ОТОПЛЕНИЕ», а также написать свой домашний адрес.Так же средства можно перевести на карту волонтера по моб банку 89131628072, с пометкой «На отопление».