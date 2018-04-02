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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
18:10 4 апреля на большой сцене городского Центра культуры пройдет концерт The Beatles.
18:07 Сегодня вечером норильчан приглашают на товарищеский хоккейный матч с участием полицейских Красноярья.
17:56 Завтра норильчане смогут задать свои вопросы по трудовому законодательству руководителям следственного отдела по г. Норильску.
17:47 В подмосковном Щелково завершился 13-й сезон общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу», генеральным партнером которого является компания «Норникель».
17:41 Концерт большого сводного оркестра русских народных инструментов «Созвучье дружеских сердец» прошел в НДШИ.
17:18 Норильчан просят оказать помощь в ремонте системы отопления приюта для бездомных животных.
17:04 Сегодня исполняется 35 лет с того дня, как на Ленинском проспекте заложили новое здание норильского драмтеатра.
16:56 В Норильске стартовала весенняя призывная кампания. В обычную схему работы внесены некоторые изменения.
16:42 "Театральная весна" наступила в КДЦ «Юбилейный»: детские сады Кайеркана вновь собрались вместе, чтобы создать на сцене сказку. На этот раз премьерой «Дюймовочки» отметили дошколята Всемирный день театра.
16:30 Началась Страстная седмица. Скоро Пасха.
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