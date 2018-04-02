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2 апреля 2018, 17:41

Концерт большого сводного оркестра русских народных инструментов «Созвучье дружеских сердец» прошел в НДШИ.


Собрать такое количество «народников» на одной сцене удается очень редко.
Концерт, приуроченный к 65-летию Норильска, готовился, начиная с ноября. «Нашей задачей было собрать на сцене представителей самых разных учреждений культуры и образования, которые владеют русскими народными инструментами. В итоге в составе сводного оркестра на сцене одновременно присутствовало 45 человек», - делится Оксана Мустяца, педагог-организатор НДШИ.
Помимо этого в концерте выступили с коллективными и сольными номерами ученики и выпускники разных лет: детский оркестр русских народных инструментов НДШИ совместно с ансамблем «Соловушки», ансамбль «Коллаж» (руководитель Сергей Ужегов, ТДШИ), инструментальный ансамбль «Сюрприз» (руководитель Нелли Барбина, Норильская музыкальная школа), народный ансамбль казачьей песни «Горлица» (руководитель Ольга Радченко, КДШИ). НДШИ представил ансамбль преподавателей русских народных инструментов под руководством Аллы Шамара. Помимо норильчан в концерте приняли участие гости из Дудинки – ансамбль «Севермикс» из Дудинской детской школы искусств им. Молчанова (руководитель Игорь Романов).
Порадовали зрителей и сольными номерами. Выступили Александра Сакаева (домра), баянист Иван Лушин, представлявшие НКИ, а также балалаечник Евгений Демидов (НДШИ).
«Это один из череды концертов, посвященных грядущему юбилею города. Мы надеемся, что нашим зрителям он понравился, и приглашаем на новые выступления», - отметила Оксана Мустяца.

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