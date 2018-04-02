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2 апреля 2018, 17:47



В подмосковном Щелково завершился 13-й сезон общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу», генеральным партнером которого является компания «Норникель».

К сожалению, все норильские и дудинские дружины остались без призовых мест. У юношей школы № 7 (Дудинка), выступивших в возрастной группе 2006/2007 г. р. – восьмое место, также ученики этой школы заняли восьмое место и в возрастной группе 2002/2003 г. р. 11-е место заняли спортсмены из гимназии № 1 (Центральный район Норильска) – 2004/2005 г. р. До четвертого места добралась команда талнахской школы № 42 – 2000/2001 г. р. Кроме того, среди девушек команда школы № 38 (Талнах) заняла 12-е место – 2002/2003 г. р. Примечательно, что Заур Кафаров из 42-й школы и Кирилл Веревкин из 1-й гимназии были признаны лучшими игроками в возрастных группах 2000/2001 и 2004/2005 годов рождения соответственно. На прошедшем финале было установлено значимое достижение, попавшее в «Книгу рекордов России» с пометкой «Самый массовый финал спортивного мероприятия для школьников» - 1152 школьника приняли участие во всероссийском финале. В течение всего сезона в проекте участвовало полтора миллиона детей.

Просмотров:229 В финальном этапе приняли участие 48 сильнейших команд юношей и девушек со всей страны – 2000/2001 и 2002/2003 годов рождения. Ранее за призовые места боролись столько же команд 2004/2005 и 2006/2007 годов рождения. Всего в финале всероссийского проекта приняли участие 96 команд, которые преодолели три ступени квалификационных этапов, начиная с внутришкольных турниров.К сожалению, все норильские и дудинские дружины остались без призовых мест. У юношей школы № 7 (Дудинка), выступивших в возрастной группе 2006/2007 г. р. – восьмое место, также ученики этой школы заняли восьмое место и в возрастной группе 2002/2003 г. р. 11-е место заняли спортсмены из гимназии № 1 (Центральный район Норильска) – 2004/2005 г. р. До четвертого места добралась команда талнахской школы № 42 – 2000/2001 г. р. Кроме того, среди девушек команда школы № 38 (Талнах) заняла 12-е место – 2002/2003 г. р.Примечательно, что Заур Кафаров из 42-й школы и Кирилл Веревкин из 1-й гимназии были признаны лучшими игроками в возрастных группах 2000/2001 и 2004/2005 годов рождения соответственно.На прошедшем финале было установлено значимое достижение, попавшее в «Книгу рекордов России» с пометкой «Самый массовый финал спортивного мероприятия для школьников» - 1152 школьника приняли участие во всероссийском финале. В течение всего сезона в проекте участвовало полтора миллиона детей.