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2 апреля 2018, 17:56



Завтра норильчане смогут задать свои вопросы по трудовому законодательству руководителям следственного отдела по г. Норильску.

Специалисты готовы ответить на вопросы норильчан, касающиеся соблюдения трудовых и социальных прав в части невыплаты заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных социальных выплат, а также выдачи зарплаты в конвертах. Прием граждан состоится 3 апреля с 09.00 до 17.00 по адресу: г. Норильск, ул. Завенягина, 7, этаж 6.

Просмотров:221 Личный прием граждан проведут и. о. руководителя следственного отдела по г. Норильску Чистякова Е. А. и заместитель руководителя отдела Серебряков С. А.Специалисты готовы ответить на вопросы норильчан, касающиеся соблюдения трудовых и социальных прав в части невыплаты заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных социальных выплат, а также выдачи зарплаты в конвертах.Прием граждан состоится 3 апреля с 09.00 до 17.00 по адресу: г. Норильск, ул. Завенягина, 7, этаж 6.