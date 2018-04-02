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2 апреля 2018, 18:07



Сегодня вечером норильчан приглашают на товарищеский хоккейный матч с участием полицейских Красноярья.

Предстоящая игра состоится во Дворце спорта «Арктика». Начало – в 21.00. Вход свободный. Также отметим, что команда Красноярья уже провела товарищеский матч в Дудинке, где в упорной борьбе одолела местную дружину – 7:4. «Мы настраиваемся только на победу. Помимо основного состава, который уже доказал свое превосходство на отборочном этапе НХЛ, наша команда дополнительно будет усилена еще несколькими игроками. Не исключено, что красноярские гости у нас задержатся – сейчас решается вопрос о проведении еще одной игры завтра, но уже с участием «Заполярника», - сообщил «Норильским новостям» главный тренер команды «Алит-НОК» Александр Тимченко.

Просмотров:206 Сборная полицейских Красноярского края, прибывшая в Норильск в рамках дружественного матча, посвященного 95-летию спортивного общества «Динамо», встретится с местной командой «Алит-НОК». Последние, к слову, в мае отправятся в Сочи на всероссийский финал Ночной хоккейной лиги.Предстоящая игра состоится во Дворце спорта «Арктика». Начало – в 21.00. Вход свободный.Также отметим, что команда Красноярья уже провела товарищеский матч в Дудинке, где в упорной борьбе одолела местную дружину – 7:4.«Мы настраиваемся только на победу. Помимо основного состава, который уже доказал свое превосходство на отборочном этапе НХЛ, наша команда дополнительно будет усилена еще несколькими игроками. Не исключено, что красноярские гости у нас задержатся – сейчас решается вопрос о проведении еще одной игры завтра, но уже с участием «Заполярника», - сообщил «Норильским новостям» главный тренер команды «Алит-НОК» Александр Тимченко.