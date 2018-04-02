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2 апреля 2018, 18:10



4 апреля на большой сцене городского Центра культуры пройдет концерт The Beatles.

Мероприятие приурочено к юбилею Норильска. На сцене ГЦК прозвучат популярные хиты известной британской группы в неожиданных интерпретациях норильских певцов и актеров. Начало встречи с норильскими «Битлс» - 19.00.

Просмотров:215 Шоу состоится при участии норильского оркестра Eхspress Light Bend (руководитель Ринат Гафуров) и актеров норильского театра драмы Дмитрия Ганина, Юлии Новиковой, Николая Каверина, Олега Корныльева, Полины Белянной. В вокальном представлении также задействованы солисты студии Voices, Александр Нагорный, Роман Жаров, Дарья Клименко, Алексей Пупик и другие норильские музыканты.Мероприятие приурочено к юбилею Норильска. На сцене ГЦК прозвучат популярные хиты известной британской группы в неожиданных интерпретациях норильских певцов и актеров.Начало встречи с норильскими «Битлс» - 19.00.