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3 апреля 2018, 12:16



Оленьи бега и снегоход в подарок - Таймыр готовится к Дню оленевода.

14 апреля эстафета праздника перейдет в поселок Тухард сельского поселения Караул и поселок Новорыбная сельского поселения Хатанга. 15 апреля праздничные мероприятия в честь Дня оленевода пройдут в поселке Попигай сельского поселения Хатанга. Завершатся торжества 21 апреля в поселке Сындасско сельского поселения Хатанга и в поселке Носок сельского поселения Караул. В этом году Тухард и Сындасско станут центральными площадками и соберут множество гостей из Красноярска, Норильска, Дудинки. День оленевода обещает быть зрелищным и ярким в каждом населенном пункте. Развернут свою работу этностойбища, будут организованы торговые ярмарки, конкурсы мужской, женской и детской национальной одежды, национальные спортивные состязания, концертные программы. С этого года победители традиционных гонок на оленьих упряжках вновь будут получать в качестве ценного приза снегоходы. Кроме того, призеры соревнований «Гонки на оленьих упряжках» тоже будут награждены ценными призами. В дни празднования тундровое население и жители поселков смогут пройти медицинское обследование. В состав медицинского десанта войдут более 10 специалистов Таймырской межрайонной больницы. В эти дни состоятся собрания оленеводов, встречи с руководством Таймыра и поселений, консультации по социальным и другим вопросам, а также - родительские собрания для тех, чьи дети посещают школы-интернаты.

Просмотров:255 На этой неделе на Таймыре стартуют праздничные мероприятия, посвященные Дню оленевода. Откроется праздничная эстафета в поселке Потапово, где в пятницу, 6 апреля, пройдут традиционные гонки на оленьих упряжках, спортивные игры, концертные программы, будет работать национальное подворье, гостей угостят блюдами северной кухни. Праздник пройдет на площадке у здания сельского Дома культуры. Накануне здесь же, в Доме культуры, откроются выставки по итогам проведенных конкурсов декоративно-прикладного искусства «Потаповские мастерицы» и детского рисунка «Мой родной поселок». В программе праздника также концертные программы, конкурсы на лучший национальный костюм и лучшее северное блюдо, выставка национальных блюд «Кулинарный рейтинг». Северяне будут состязаться в метании маута, тройном национальном прыжке, перетягивании каната, прыжках через нарты.14 апреля эстафета праздника перейдет в поселок Тухард сельского поселения Караул и поселок Новорыбная сельского поселения Хатанга.15 апреля праздничные мероприятия в честь Дня оленевода пройдут в поселке Попигай сельского поселения Хатанга.Завершатся торжества 21 апреля в поселке Сындасско сельского поселения Хатанга и в поселке Носок сельского поселения Караул.В этом году Тухард и Сындасско станут центральными площадками и соберут множество гостей из Красноярска, Норильска, Дудинки. День оленевода обещает быть зрелищным и ярким в каждом населенном пункте. Развернут свою работу этностойбища, будут организованы торговые ярмарки, конкурсы мужской, женской и детской национальной одежды, национальные спортивные состязания, концертные программы.С этого года победители традиционных гонок на оленьих упряжках вновь будут получать в качестве ценного приза снегоходы. Кроме того, призеры соревнований «Гонки на оленьих упряжках» тоже будут награждены ценными призами.В дни празднования тундровое население и жители поселков смогут пройти медицинское обследование. В состав медицинского десанта войдут более 10 специалистов Таймырской межрайонной больницы. В эти дни состоятся собрания оленеводов, встречи с руководством Таймыра и поселений, консультации по социальным и другим вопросам, а также - родительские собрания для тех, чьи дети посещают школы-интернаты.