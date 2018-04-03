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3 апреля 2018, 12:20



Динамичный матч. В Норильске состоялась хоккейная встреча с участием полицейских Красноярского края.

Основное время матча закончилось боевой ничьей – 6:6. И только в серии буллитов победу праздновали гости из Красноярска – 8:7. Отметим, что динамовцы Красноярья уже провели товарищеский матч в Дудинке, где в упорной борьбе также одолели местную дружину – 7:4. Сегодня в «Арктике» пройдет еще один хоккейный матч – на этот раз динамовцы скрестят клюшки с игроками «Заполярника». Начало встречи – в 20.00. Вход свободный.

Просмотров:171 Товарищеская игра прошла во Дворце спорта «Арктика» и была приурочена к 95-летию спортивного общества «Динамо». На льду встретились сборная полицейских Красноярского края и норильская команда «Алит-НОК». Последняя является победителем отборочного этапа Ночной хоккейной лиги и в мае в Сочи примет участие во всероссийском финале НХЛ.Основное время матча закончилось боевой ничьей – 6:6. И только в серии буллитов победу праздновали гости из Красноярска – 8:7.Отметим, что динамовцы Красноярья уже провели товарищеский матч в Дудинке, где в упорной борьбе также одолели местную дружину – 7:4. Сегодня в «Арктике» пройдет еще один хоккейный матч – на этот раз динамовцы скрестят клюшки с игроками «Заполярника». Начало встречи – в 20.00. Вход свободный.