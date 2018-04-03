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3 апреля 2018, 13:50



С понедельника стартовала заявочная кампания на участие в программе переселения 2019 года. Несмотря на то что продлится она до середины июля, норильчане штурмуют управление жилфонда, занимая очередь за два часа до открытия учреждения.

Более того, для удобства горожан заявления принимаются не только в управлении жилищного фонда, но и в многофункциональных центрах во всех районах, включая Снежногорск. В первый день подачи заявлений через МФЦ было подано всего 45 заявлений. Со списком необходимых документов можно ознакомиться на сайте norilsk-city.ru в разделе «Управление жилищного фонда». Также необходимую информацию дадут непосредственно в управлении или в МФЦ Норильска.

Просмотров:188 Только в первый день с заявлениями на участие в программе обратились более ста человек. Люди занимали очередь с семи утра, видимо, в расчете наверняка попасть в списки участников программы. Специалисты управления жилфонда напоминают, что дата подачи заявления в данном случае значения не имеет - важна только дата постановки человека на учет. Так, например, в списки участников программы 2018 года попали норильчане, стоящие на учете в управлении жилфонда с 2015 года.Более того, для удобства горожан заявления принимаются не только в управлении жилищного фонда, но и в многофункциональных центрах во всех районах, включая Снежногорск. В первый день подачи заявлений через МФЦ было подано всего 45 заявлений. Со списком необходимых документов можно ознакомиться на сайте norilsk-city.ru в разделе «Управление жилищного фонда». Также необходимую информацию дадут непосредственно в управлении или в МФЦ Норильска.