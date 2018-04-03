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3 апреля 2018, 13:57



Норильские пожарные определили перечень из 18 объектов, подлежащих обязательной и срочной проверке. 13 апреля ее результаты будут предоставлены в прокуратуру города.

«Что до торговых центров, то часть из них выпали из нашего внимания, в частности, три талнахских, которые были переоборудованы из бывших детских садов. Инспекторы по госпожнадзору в них не работали ни с надзорными функциями, ни с контролирующими. До сегодняшнего дня оснований проверять их у нас не было. Мы по слухам узнаем, что там есть магазины, фитнес-залы, кафе и так далее. Кроме того, поступает много жалоб на два крупных центра в Норильске, которые ранее нами проверялись совместно с прокуратурой. Но тогда в одном строился аквапарк и оздоровительный комплекс, во втором также велись строительные работы. В обоих случаях мы сделали вывод об их неудовлетворительном состоянии и предоставили всю информацию в прокуратуру для принятия дальнейшего решения», - пояснил Вячеслав Иващенко. Хаваж Гутаев, и. о. прокурора Норильска, добавил, что сотрудники его ведомства также участвуют в проверках, и в некоторых объектах уже выявлен ряд нарушений. «Речь идет о безопасности детей в первую очередь, так что вопросы к ТЦ стоят серьезные, вплоть до закрытия до устранения нарушений. Завтра я выеду в Талнах и буду проверять один из торговых центров, который, по имеющейся информации, имеет серьезные нарушения. У нас есть вопросы как минимум: кто давал разрешение на его ввод в эксплуатацию?», - подчеркнул Хаваж Гутаев. Глава города Ринат Ахметчин предложил обнародовать данные о ведущихся сегодня проверках на совещании с участием СМИ, что позволит горожанам понимать, какие меры предпринимаются для их безопасности.

Просмотров:273 Большая часть объектов с массовым пребыванием людей в городе уже планово проверена, пояснил на общегородской планерке Вячеслав Иващенко, начальник отдела надзорной деятельности по МО город Норильск ГУ МЧС России по Красноярскому краю. В частности, Дом культуры комбината был проверен еще в октябре: было вручено предписание, юрлицо привлечено к административной ответственности. Аналогичная проверка прошла в ГЦК, проведен и контроль исполнения: большая часть предписаний выполнена. Драмтеатр для устранения нарушений привлекал экспертов в области пожарной безопасности.«Что до торговых центров, то часть из них выпали из нашего внимания, в частности, три талнахских, которые были переоборудованы из бывших детских садов. Инспекторы по госпожнадзору в них не работали ни с надзорными функциями, ни с контролирующими. До сегодняшнего дня оснований проверять их у нас не было. Мы по слухам узнаем, что там есть магазины, фитнес-залы, кафе и так далее. Кроме того, поступает много жалоб на два крупных центра в Норильске, которые ранее нами проверялись совместно с прокуратурой. Но тогда в одном строился аквапарк и оздоровительный комплекс, во втором также велись строительные работы. В обоих случаях мы сделали вывод об их неудовлетворительном состоянии и предоставили всю информацию в прокуратуру для принятия дальнейшего решения», - пояснил Вячеслав Иващенко.Хаваж Гутаев, и. о. прокурора Норильска, добавил, что сотрудники его ведомства также участвуют в проверках, и в некоторых объектах уже выявлен ряд нарушений.«Речь идет о безопасности детей в первую очередь, так что вопросы к ТЦ стоят серьезные, вплоть до закрытия до устранения нарушений. Завтра я выеду в Талнах и буду проверять один из торговых центров, который, по имеющейся информации, имеет серьезные нарушения. У нас есть вопросы как минимум: кто давал разрешение на его ввод в эксплуатацию?», - подчеркнул Хаваж Гутаев.Глава города Ринат Ахметчин предложил обнародовать данные о ведущихся сегодня проверках на совещании с участием СМИ, что позволит горожанам понимать, какие меры предпринимаются для их безопасности.