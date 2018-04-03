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3 апреля 2018, 14:05



С начала зимы из норильских дворов вывезено 450 тысяч м куб. снега. Самая большая трудность - брошенные автовладельцами машины, мешающие работе снегоочистительной технике.

«В этом году с начала зимы вывезено на 23% больше снега, чем за аналогичный период прошлого года. За март вывезли 130 тыс. м куб., большая часть - из талнахских дворов. Причем сегодня, согласно отчетам, на вывоз снега УК тратят больше денег, чем собирают на эти цели. Особое внимание уделяется срезке снежных накатов на подъездных путях дворов - для предотвращения травматизма жителей и возможности подтопления подъездов весной. Мы хотим обратиться к владельцам личного транспорта: пожалуйста, убирайте автомобили из дворов. УК размещают обращения об этом на досках объявлений, некоторые закладывают за «дворники» машин, но часто это оказывается без толку», - отметил Войник. Он также напомнил, что в зимний период жилищной услугой не предусмотрен 100%-й вывоз снега из дворов: в период с января по март эта цифра составляет 15% от общего объема снега во дворе, весной увеличивается до 40%.

Просмотров:202 Сегодня очистка снега из дворов и подъездных путей - задача управляющих компаний, которые ежедневно предоставляют информацию в УЖКХ о выходе техники, адресах работы, об объеме вывезенного снега. По словам Евгения Войника, начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Норильска, особое внимание снегоуборке уделяется в дни снегопада и штормовых предупреждений:«В этом году с начала зимы вывезено на 23% больше снега, чем за аналогичный период прошлого года. За март вывезли 130 тыс. м куб., большая часть - из талнахских дворов. Причем сегодня, согласно отчетам, на вывоз снега УК тратят больше денег, чем собирают на эти цели. Особое внимание уделяется срезке снежных накатов на подъездных путях дворов - для предотвращения травматизма жителей и возможности подтопления подъездов весной. Мы хотим обратиться к владельцам личного транспорта: пожалуйста, убирайте автомобили из дворов. УК размещают обращения об этом на досках объявлений, некоторые закладывают за «дворники» машин, но часто это оказывается без толку», - отметил Войник.Он также напомнил, что в зимний период жилищной услугой не предусмотрен 100%-й вывоз снега из дворов: в период с января по март эта цифра составляет 15% от общего объема снега во дворе, весной увеличивается до 40%.