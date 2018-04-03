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3 апреля 2018, 14:09



Опасной паводковой ситуации на участке протекания реки Норильской сегодня не фиксируется. Гидрологическая обстановка стабильная.

«По состоянию на 2 апреля уровень воды составляет 12,96 м, в прошлом году в это время было 13,33 м. Паводковая ситуация обещает быть в пределах нормы. Делать выводы о сроках прохождения ледохода преждевременно, все зависит от погоды в апреле-мае. Многолетние наблюдения говорят, что ледоход начинается в первой декаде июня, длится в среднем пять дней. В прошлом году он прошел 10-13 июня», - рассказал Григорий Галыга, и. о. начальника управления по делам ГО и ЧС Норильска.

Просмотров:195 Управление ГО и ЧС ведет постоянный мониторинг уровня воды в реке Норильской, ежедневный мониторинг НТЭКа поступает в ЕДДС, измерение реки ведется дважды в сутки - с 8.00 и 20.00.«По состоянию на 2 апреля уровень воды составляет 12,96 м, в прошлом году в это время было 13,33 м. Паводковая ситуация обещает быть в пределах нормы. Делать выводы о сроках прохождения ледохода преждевременно, все зависит от погоды в апреле-мае. Многолетние наблюдения говорят, что ледоход начинается в первой декаде июня, длится в среднем пять дней. В прошлом году он прошел 10-13 июня», - рассказал Григорий Галыга, и. о. начальника управления по делам ГО и ЧС Норильска.