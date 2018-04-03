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3 апреля 2018, 14:13



Апрель в Норильске будет теплее средних многолетних значений, правда, ненамного.



Просмотров:220 По предварительным данным, озвученным специалистами управления по делам ГО и ЧС Норильска, среднемесячная температура воздуха в апреле ожидается в пределах -13-17 градусов Цельсия, что на 1-2 градуса выше средних многолетних значений. Преобладающая температура ночью -20-25 градусов, днем - 13-18. В третьей декаде апреля ожидается значительное потепление: до -7-13 градусов Цельсия ночью, до -2-7 градусов - днем. Месячное количество осадков ожидается в пределах 11-27 мм, что сравнимо со средними многолетними значениями.