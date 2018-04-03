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3 апреля 2018, 15:15



К 20 июня Норильск будет украшен к грядущему юбилею города. Флаги - триколор и с юбилейной символикой - появятся в период с 10 по 12 июля.

«Демонтировать украшения будем с 8 сентября. Есть вопрос о размещении дополнительной баннерной продукции, мы разослали коммерческие предложения в профильные организации города, ждем ответов», - рассказала Наталья Юдина, и. о. начальника управления капитальных ремонтов и строительства.

Просмотров:224 Еще в прошлом году был изготовлен 91 баннер, а также 367 предметов флажно-баннерной продукции. В этом - заключен договор на все монтажные работы по установке баннеров и флагов во всех районах города: эта работа пройдет с 15 по 20 июня. Размещать раньше смысла нет, считают специалисты, украшения могут сорвать или испортить.«Демонтировать украшения будем с 8 сентября. Есть вопрос о размещении дополнительной баннерной продукции, мы разослали коммерческие предложения в профильные организации города, ждем ответов», - рассказала Наталья Юдина, и. о. начальника управления капитальных ремонтов и строительства.