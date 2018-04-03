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3 апреля 2018, 15:34



Норильчанин украл у отца-пенсионера все сбережения на отпуск.

Оперативники уголовного розыска заподозрили в краже сына потерпевшего. 40-летний мужчина, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности, сознался в содеянном. Зная пин-код банковской карты отца, он несколько раз похищал ее из паспорта, который пенсионер хранил под подушкой, и за два месяца снял со счета 75 тысяч рублей. Подозреваемый написал явку с повинной, объяснив свой поступок тем, что его семья испытывает материальные трудности, имеются кредиты и большая задолженность по коммунальным платежам. При этом большую часть денег злоумышленник потратил на продукты и спиртное. Следователями отдела МВД России по Норильску в отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по статье «Кража с причинением значительного ущерба гражданину». Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Просмотров:179 70-летний житель района Кайеркан по семейным обстоятельствам несколько месяцев жил в квартире сына, которому помогал деньгами. Когда же пенсионер решил снять некоторую часть средств на личные нужды, обнаружил свой счет пустым.Оперативники уголовного розыска заподозрили в краже сына потерпевшего. 40-летний мужчина, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности, сознался в содеянном. Зная пин-код банковской карты отца, он несколько раз похищал ее из паспорта, который пенсионер хранил под подушкой, и за два месяца снял со счета 75 тысяч рублей.Подозреваемый написал явку с повинной, объяснив свой поступок тем, что его семья испытывает материальные трудности, имеются кредиты и большая задолженность по коммунальным платежам. При этом большую часть денег злоумышленник потратил на продукты и спиртное.Следователями отдела МВД России по Норильску в отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по статье «Кража с причинением значительного ущерба гражданину». Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.