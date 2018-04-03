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3 апреля 2018, 15:51



В Норильске к Дню Победы материальную помощь получат более 1400 человек.

- участники ВОВ – три человека (6000 руб./чел.); - несовершеннолетние узники фашистских концлагерей – семь человек (6000 руб./чел.); - жители блокадного Ленинграда – два человека (1200 руб./чел.); - вдовы инвалидов и участников ВОВ – 18 человек (1200 руб./чел.); - труженики тыла – 32 человека (1200 руб./чел.); - дети защитников Отечества – 92 человека (1000 руб./чел.); - граждане, пережившие ВОВ в детском возрасте, – 1268 человек (1000 руб./чел.). Эти выплаты пройдут до 1 мая. Через почтовые отделения выплаты пройдут с 3 по 8 апреля, на лицевые счета помощь поступит после 15 апреля. Кроме этого, как рассказала Наталья Коростелева, заместитель главы города Норильска по социальной политике, 62 норильчанам из числа ветеранов ВОВ, приравненных к ним лиц и вдов участников ВОВ материальную помощь окажет и местный бюджет: из городской казны выделят по 3000 рублей каждому (итого на общую сумму 186 000 рублей). Эти выплаты планируется произвести с 20 апреля по 8 мая. Традиционно присоединится к финансовой помощи Заполярный филиал «Норникеля»: за счет благотворительных средств через Фонд социальной защиты будет оказана помощь 64 человекам на сумму 10 тысяч рублей каждому (в период с 24 апреля по 5 мая).

Просмотров:171 На сегодняшний день в управлении социальной политики сформированы списки 1422 получателей на общую сумму 1 482 400 рублей. Средства выделит край. Все получатели разделены на семь категорий, и каждой определен свой размер материальной помощи:- участники ВОВ – три человека (6000 руб./чел.);- несовершеннолетние узники фашистских концлагерей – семь человек (6000 руб./чел.);- жители блокадного Ленинграда – два человека (1200 руб./чел.);- вдовы инвалидов и участников ВОВ – 18 человек (1200 руб./чел.);- труженики тыла – 32 человека (1200 руб./чел.);- дети защитников Отечества – 92 человека (1000 руб./чел.);- граждане, пережившие ВОВ в детском возрасте, – 1268 человек (1000 руб./чел.).Эти выплаты пройдут до 1 мая. Через почтовые отделения выплаты пройдут с 3 по 8 апреля, на лицевые счета помощь поступит после 15 апреля.Кроме этого, как рассказала Наталья Коростелева, заместитель главы города Норильска по социальной политике, 62 норильчанам из числа ветеранов ВОВ, приравненных к ним лиц и вдов участников ВОВ материальную помощь окажет и местный бюджет: из городской казны выделят по 3000 рублей каждому (итого на общую сумму 186 000 рублей). Эти выплаты планируется произвести с 20 апреля по 8 мая.Традиционно присоединится к финансовой помощи Заполярный филиал «Норникеля»: за счет благотворительных средств через Фонд социальной защиты будет оказана помощь 64 человекам на сумму 10 тысяч рублей каждому (в период с 24 апреля по 5 мая).