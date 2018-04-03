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3 апреля 2018, 15:52



Норильчане собирают средства для материальной помощи ветеранам ВОВ.

«Сегодня для сбора средств установлено 14 ящиков-накопителей: в Центральном районе - 6, в Талнахе - 3, в Кайеркане - 4 и в поселке Снежногорск - 1. Кроме этого у желающих принять участие в акции есть возможность обратиться в любой филиал Норильского отделения Сбербанка и перечислить деньги на лицевой счет благотворительного фонда «Территория добра». По данным на 2 апреля, на лицевой счет благотворительного фонда в рамках акции поступило 34 020 рублей. По окончанию сбора денежные средства в равных долях будут вручены ветеранам Великой Отечественной войны. Отчет об итогах акции будет опубликован в СМИ и на сайте города», - сообщила Наталья Коростелева. Ринат Ахметчин, глава Норильска, попросил дополнительно адресно помочь ветеранам войны, непосредственно воевавшим на фронтах Великой Отечественной: в городе их осталось три человека. Специалисты управления соцполитики займутся этим в ближайшее время, пообещала Наталья Коростелева.

Просмотров:169 Благотворительная акция «Сохраним память Великой Победы» стартовала 12 марта. Основная задача акции - оказание адресной материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны. Она проводится ежегодно более десяти лет. В прошлом году силами горожан собрано 2 187 000 рублей (81 ветеран получил по 27 тысяч рублей).«Сегодня для сбора средств установлено 14 ящиков-накопителей: в Центральном районе - 6, в Талнахе - 3, в Кайеркане - 4 и в поселке Снежногорск - 1. Кроме этого у желающих принять участие в акции есть возможность обратиться в любой филиал Норильского отделения Сбербанка и перечислить деньги на лицевой счет благотворительного фонда «Территория добра». По данным на 2 апреля, на лицевой счет благотворительного фонда в рамках акции поступило 34 020 рублей. По окончанию сбора денежные средства в равных долях будут вручены ветеранам Великой Отечественной войны. Отчет об итогах акции будет опубликован в СМИ и на сайте города», - сообщила Наталья Коростелева.Ринат Ахметчин, глава Норильска, попросил дополнительно адресно помочь ветеранам войны, непосредственно воевавшим на фронтах Великой Отечественной: в городе их осталось три человека.Специалисты управления соцполитики займутся этим в ближайшее время, пообещала Наталья Коростелева.