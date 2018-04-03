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3 апреля 2018, 15:59



К Дню Великой Победы в городе пройдет целый ряд праздничных мероприятий. Основной площадкой в этом году станет Комсомольская площадь.

«Непосредственно в праздники во всех районах пройдут торжественные церемонии, праздничные концерты, народные гулянья, выставки, акции, посвященные празднованию 73-й годовщины Великой Победы», - рассказала Наталья Коростелева, заместитель главы города Норильска по социальной политике. В Центральном районе 8 мая в городском Центре культуры состоится праздничный вечер «Одна на всех Победа!». Перед началом концерта пройдет встреча ветеранов с руководителями города. В День Победы, 9 Мая, во всех районах пройдут колонны «Бессмертного полка», будут работать полевые кухни, состоятся праздничные программы, а также легкоатлетический пробег. «В отличие от прошлых лет в этом году в Центральном районе все основные творческие силы будут сосредоточены на одной площади – Комсомольской, на которой помимо прочего удобно расположены кинотеатр «Родина» и музей, готовые предложить норильчанам свои программы. Время работы сценической площадки - с 12 до 16», - заключила Наталья Коростелева.

Просмотров:196 Традиционно для школьников проведут Декаду «Чтобы помнили» (в этом году она стартует 23 апреля). В ее рамках школы проведут конкурсы рисунков и плакатов, тематические вечера, конкурсы патриотической песни. Кроме этого ребята примут участие в общественно—патриотической акции «Вахта Памяти»: с 20 апреля по 9 мая в школах будут организованы тематические уголки памяти.«Непосредственно в праздники во всех районах пройдут торжественные церемонии, праздничные концерты, народные гулянья, выставки, акции, посвященные празднованию 73-й годовщины Великой Победы», - рассказала Наталья Коростелева, заместитель главы города Норильска по социальной политике.В Центральном районе 8 мая в городском Центре культуры состоится праздничный вечер «Одна на всех Победа!». Перед началом концерта пройдет встреча ветеранов с руководителями города.В День Победы, 9 Мая, во всех районах пройдут колонны «Бессмертного полка», будут работать полевые кухни, состоятся праздничные программы, а также легкоатлетический пробег.«В отличие от прошлых лет в этом году в Центральном районе все основные творческие силы будут сосредоточены на одной площади – Комсомольской, на которой помимо прочего удобно расположены кинотеатр «Родина» и музей, готовые предложить норильчанам свои программы. Время работы сценической площадки - с 12 до 16», - заключила Наталья Коростелева.