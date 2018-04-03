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3 апреля 2018, 16:19



В Норильске задержали молодого человека, подозреваемого в сбыте наркотика в крупном размере.

В ходе обыска задержанного стражи порядка обнаружили и изъяли сверток с веществом, содержащим в своем составе наркотическое средство, что было подтверждено результатами проведенной химической экспертизы. Вес вещества составил более 81 грамма, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску. В совершении преступления подозреваемый признался, в его отношении возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание от 10 до 20 лет лишения свободы. В настоящее время подозреваемый задержан.

Просмотров:191 В ходе проведения оперативных мероприятий в подъезде одного из домов Центрального района г. Норильска по подозрению в распространении наркотических средств оперативники задержали 18-летнего приезжего жителя. В его отношении было возбуждено уголовное дело, в ходе расследования которого полицейские установили 22-летнего подозреваемого, сбывшего фигуранту запрещенные вещества.В ходе обыска задержанного стражи порядка обнаружили и изъяли сверток с веществом, содержащим в своем составе наркотическое средство, что было подтверждено результатами проведенной химической экспертизы. Вес вещества составил более 81 грамма, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.В совершении преступления подозреваемый признался, в его отношении возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание от 10 до 20 лет лишения свободы.В настоящее время подозреваемый задержан.