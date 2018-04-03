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3 апреля 2018, 16:39



Норильская дзюдоистка примет участие в Кубке Европы. Соревнования пройдут в Санкт-Петербурге.



Просмотров:196 А на днях Оксана Паскарелова, воспитанница ДЮСШ № 5 (тренер Данис Манашов), вернулась с чемпионата Красноярского края среди мужчин и женщин, который проходил в столице региона. В весовой категории 48 кг она стала серебряной призеркой, еще один кайерканский спортсмен, Александр Никонов (категория 60 кг), взял бронзу. По результатам этого турнира спортсмены отобрались на чемпионат Сибирского федерального округа, который пройдет в мае.