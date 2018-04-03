Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

3 апреля 2018, 17:25



В Норильске полным ходом идет подготовка к летней оздоровительной кампании, в которой задействованы все общеобразовательные учреждения города.

По данным специалистов управления общего и дошкольного образования, в выездные лагеря по линии муниципалитета отправятся около 1000 норильских школьников. По традиции они будут организованы в Краснодарском крае (в городе Анапа это будут знакомые норильчанам лагеря «Премьера» и «Вита»). Выбран также новый лагерь имени Чайковского в г. Клин Московской области. В оперативном порядке сейчас решаются организационные вопросы по отправке детей в лагеря Красноярского края, в том числе в лагерь с туристическим уклоном под Минусинском (в этом году вместо 30 детей туда планируют отправить 60). Известно, что по линии управления по спорту продолжать свой учебно-тренировочный процесс и заодно проводить интересный летний досуг в Московскую область поедут 240 мальчишек и девчонок; в Красноярский край (ориентировочно в «Солнечный-2») отправятся 120 ребят. От управления социальной политики (в частности от реабилитационного центра «Виктория») 20 ребятишек уедут на лечение в Анапу, 20 - под Красноярск. В УО и ДО принимают заявления от родителей на выезд 200 детей в Анапу и 200 детей - в Красноярский край. Стоимость путевки в Анапу для родителей составит 17 640 рублей. Отдых продолжительностью 42 дня организуют там в две смены: первый заезд - с 4 июня, второй - с 16 июля. 1320 норильских детей (на сотню больше, чем в прошлом году) отдохнут летом-2018 в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием. Их сформируют на базе восьми школ города в разных районах НПР: 4 - в Норильске, 3 - в Талнахе и 1 - в Кайеркане. Первая смена пройдет с 1 июня по 2 июля; вторая стартует 5 июля и завершается 2 августа. Стоимость оплаты за счет средств родителей составит 2965 рублей. Кстати, из общего количества выделяемых путевок 170 - льготные, то есть абсолютно бесплатные. В профильные лагеря, хорошо зарекомендовавшие себя в прошлом году, нынче отправятся более 700 маленьких норильчан. Дислокация профильных школ по всем районам города уже определена. В первую смену (с 1 по 21 июня) посвятить себя занятиям по интересам можно будет на выбор в 18 учебных заведениях города, во вторую смену (с 22 июня по 12 июля) - в десяти. Бюджетный лагерь «Мальчишки Севера» для юношей 10-14 лет вместит, как обычно, 100 ребят. Период его функционирования - с 5 июля по 2 августа. ТОШи начнут свою деятельность 18 июня и закроются 17 августа. Изначально для трудоустройства подростков в качестве подсобных рабочих с определенными условиями труда было предусмотрено 615 мест, на сегодняшний день стало известно, что еще около 90 рабочих мест предоставят ребятам жилищно-комунальные организации.

Просмотров:157 На данном этапе подготовлены техзадания и сформированы конкурсные заявки: все подготовительные документы отправлены потенциальным исполнителям услуг, то есть в лагеря, куда поедут наши дети.По данным специалистов управления общего и дошкольного образования, в выездные лагеря по линии муниципалитета отправятся около 1000 норильских школьников. По традиции они будут организованы в Краснодарском крае (в городе Анапа это будут знакомые норильчанам лагеря «Премьера» и «Вита»). Выбран также новый лагерь имени Чайковского в г. Клин Московской области.В оперативном порядке сейчас решаются организационные вопросы по отправке детей в лагеря Красноярского края, в том числе в лагерь с туристическим уклоном под Минусинском (в этом году вместо 30 детей туда планируют отправить 60).Известно, что по линии управления по спорту продолжать свой учебно-тренировочный процесс и заодно проводить интересный летний досуг в Московскую область поедут 240 мальчишек и девчонок; в Красноярский край (ориентировочно в «Солнечный-2») отправятся 120 ребят. От управления социальной политики (в частности от реабилитационного центра «Виктория») 20 ребятишек уедут на лечение в Анапу, 20 - под Красноярск.В УО и ДО принимают заявления от родителей на выезд 200 детей в Анапу и 200 детей - в Красноярский край. Стоимость путевки в Анапу для родителей составит 17 640 рублей. Отдых продолжительностью 42 дня организуют там в две смены: первый заезд - с 4 июня, второй - с 16 июля.1320 норильских детей (на сотню больше, чем в прошлом году) отдохнут летом-2018 в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием. Их сформируют на базе восьми школ города в разных районах НПР: 4 - в Норильске, 3 - в Талнахе и 1 - в Кайеркане. Первая смена пройдет с 1 июня по 2 июля; вторая стартует 5 июля и завершается 2 августа. Стоимость оплаты за счет средств родителей составит 2965 рублей. Кстати, из общего количества выделяемых путевок 170 - льготные, то есть абсолютно бесплатные.В профильные лагеря, хорошо зарекомендовавшие себя в прошлом году, нынче отправятся более 700 маленьких норильчан. Дислокация профильных школ по всем районам города уже определена. В первую смену (с 1 по 21 июня) посвятить себя занятиям по интересам можно будет на выбор в 18 учебных заведениях города, во вторую смену (с 22 июня по 12 июля) - в десяти.Бюджетный лагерь «Мальчишки Севера» для юношей 10-14 лет вместит, как обычно, 100 ребят. Период его функционирования - с 5 июля по 2 августа.ТОШи начнут свою деятельность 18 июня и закроются 17 августа. Изначально для трудоустройства подростков в качестве подсобных рабочих с определенными условиями труда было предусмотрено 615 мест, на сегодняшний день стало известно, что еще около 90 рабочих мест предоставят ребятам жилищно-комунальные организации.