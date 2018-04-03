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3 апреля 2018, 17:38



В Норильске в ДТП погибли три человека.

В результате происшествия на месте ДТП погибли 52-летний водитель и 48-летняя пассажирка "Лифана". В "Мерседесе" погиб 37-летний пассажир, водитель госпитализирован в городскую больницу. Прибывшие на место ДТП сотрудники ГИБДД установили, что в месте, где произошло столкновение, запрещен обгон. В настоящее время полицейские продолжают устанавливать причины и обстоятельства происшествия. Проводится доследственная проверка в рамках Уголовно-процессуального кодекса, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.

Просмотров:839 Сегодня около 15 часов на автодороге Норильск - Талнах произошло лобовое столкновение автомобилей "Мерседес" и "Лифан". По предварительной версии, водитель автомобиля "Мерседес" 1988 года рождения выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем "Лифан".В результате происшествия на месте ДТП погибли 52-летний водитель и 48-летняя пассажирка "Лифана". В "Мерседесе" погиб 37-летний пассажир, водитель госпитализирован в городскую больницу.Прибывшие на место ДТП сотрудники ГИБДД установили, что в месте, где произошло столкновение, запрещен обгон.В настоящее время полицейские продолжают устанавливать причины и обстоятельства происшествия. Проводится доследственная проверка в рамках Уголовно-процессуального кодекса, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.