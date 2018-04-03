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3 апреля 2018, 17:53

Для норильчан стала доступнее возможность приобретения жилья на материке. В городе открылся офис компании «Петербургская Недвижимость»


Это пятый во всей стране офис, предлагающий жилье в комфортных комплексах трех городов: Москвы, Санкт-Петербурга и Калининграда.
В рамках презентации компании прошла «Ярмарка квартир», посетители которой смогли не только познакомиться с предложениями «Петербургской Недвижимости», но и задать интересующие вопросы специалистам. Для региональных покупателей компания разработала специальную жилищную программу, включающую в себя не только привлекательные ценовые предложения, но и пакет дополнительных бесплатных программ по сопровождению сделки.
«Компания «Петербургская Недвижимость» входит в Setl Group –крупнейший инвестиционно-строительный холдинг Северо-Западного региона, объединяющий собственного застройщика и брокера. Мы работаем на рынке 24 года, и за это время нашими клиентами стали свыше 250 тысяч человек, – говорит генеральный директор компании «Петербургская Недвижимость» Олег Пашин. – Компания реализует квартиры в трех регионах: Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, в том числе пригородах, Калининграде и на побережье Балтийского моря. Мы предлагаем качественное жилье класса «комфорт», «бизнес» и «премиум» от более 40 застройщиков, с 15 из которых сотрудничаем на эксклюзивных условиях. Партнерами компании также являются свыше 20 крупнейших банков России. Обращаясь в «Петербургскую Недвижимость», вы подберете ту квартиру, которая подходит именно вам: начиная от удобного расположения жилого комплекса, наполненности инфраструктурой и заканчивая ценой».
По словам специалистов компании, норильчане чаще всего интересуются недвижимостью для переезда всей семьей или для проживания детей-студентов. Причем основная часть горожан устремляется в Москву или Санкт-Петербург – 40 и 35% в рамках всего миграционного потока в стране соответственно.
«Многие считают, что купить квартиру в Москве или Петербурге – это непозволительно дорого. Это не так, если, конечно, речь идет не о недвижимости в пределах Садового кольца столицы. Сегодня в нашей компании представлены жилые комплексы разных ценовых категорий от «комфорта» до «премиума», что позволяет подобрать наиболее подходящий вариант, – говорит старший менеджер по корпоративным и региональным продажам «Петербургской Недвижимости» Карина Демина. – Среди наиболее востребованных у жителей регионов объектов в столице, ЖК «Скандинавский» на севере, в 15 минутах от метро «Медведково». Здесь стоимость студий начинается от 2,2 млн рублей. Или ЖК «Римский» с оригинальной архитектурой на юге Москвы, в 10 минутах езды от метро. Однокомнатная квартира площадью почти 40 кв. метров в нем стоит 3,8 млн рублей. В Петербурге наибольшей популярностью, в том числе у норильчан, пользуется жилой квартал «Солнечный город», в 2-х км до Финского залива. Квартира-студия в нем стоит 1,9 млн рублей. Еще один интересный проект – ЖК «Чистое небо» у Юнтоловского заказника, который считается «легкими» города. Среди петербургских проектов бизнес-класса можно рассмотреть жилой комплекс «Палацио» на историческом Васильевском острове. Находится он в двух минутах от строящейся станции метро «Горный институт». Стоимость однокомнатной квартиры от 4,8 млн рублей. Что касается Калининграда, самого западного города России, то здесь можно приобрести квартиру от 900 тысяч рублей в самом городе и за 1,2 млн – на берегу Балтийского моря».
Как отмечают специалисты «Петербургской Недвижимости», около 10% региональных покупателей рассматривают приобретение квартиры с целью инвестиций. Инвесторам будет полезно знать: если вы раздумываете сделать вложения в Петербурге, сейчас – самое время. В этом году северная столица примет Чемпионат мира по футболу, вскоре в новый петербургский офис полностью переедет холдинг «Газпром». Ввиду этих событий в городе появится больше качественной инфраструктуры, что повлияет на стоимость недвижимости. Сегодня в рамках «короткой инвестиции» (когда квартира приобретается «на первой свае» и продается при сдаче дома в эксплуатацию) в Петербурге прибыль составляет до 25% стоимости жилья.
Карина Демина также отмечает, что в «Петербургской Недвижимости» помимо жилья по ценам застройщиков покупатели получают дополнительный комплекс бесплатных услуг, например, консультации специалистов всех направлений, юридическое сопровождение сделки, помощь в оформлении налогового вычета и права собственности на квартиру. Также компания предлагает полную меблировку квартиры, включая технику. Обстановка квартиры-студии обойдется в 170 тысяч рублей. Мебель и цветовую гамму покупатель может выбрать сам из представленного ряда. Эта опция уже пользуется большой популярностью у родителей, которые переживают за обустройство квартиры для ребенка-студента.
Отдельное внимание отводится «Туру выходного дня», в рамках которого представители компании организуют для клиентов, уже присмотревших жилье в офисе в Норильске, встречу в аэропорту или на ж/д вокзале и предоставят скидки на проживание в гостиницах. В субботу проведут экскурсии по новостройкам, а на следующий день – обзорную экскурсию по достопримечательностям города, чтобы лучше познакомить с ним будущих жителей.
Карина Демина, старший менеджер по корпоративным и региональным продажа компании «Петербургская Недвижимость»: «Большинство наших клиентов, посетив желанный город, не покупает жилье сразу. Обычно люди, вернувшись домой, подсчитывают финансы, советуются с семьей. Чтобы они им не пришлось снова лететь в центральный офис застройщика, мы предусмотрели дистанционное подписание документов в норильском офисе (он уже работает в ТЦ «Таймыр», Ленинский, 12). Это особенно удобно, учитывая региональные особенности города. Также мы выдаем сертификаты на скидку в 30 тысяч рублей, чтобы покупатель мог дополнительно сэкономить. Переезд в Петербург или Москву это легко, вот увидите!»

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