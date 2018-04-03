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3 апреля 2018, 17:56

Желающие раскрасить Норильск могут садиться за мольберт: конкурс «Добавь городу красок» в этом году стартует уже в пятый раз


К участию в конкурсе приглашаются все желающие от 4 до 35 лет, в этом году предусмотрено три направления. Первое - для малышей от 4 до 9 лет - конкурс рисунков «Веселые картинки о Норильске», работы победителей будут использованы для оформления экспозиции в аэропорту.
Вторая номинация - проект «Библиобус» - дети от 10 до 17 лет могут участвовать в конкурсе рисунков на тему библиотеки, предложить какие-то иллюстрации к сказкам, которые могли бы украсить библиотечный автобус. Дело в том, что у Публичной библиотеки есть специальный микроавтобус, который используется также для перевозки маломобильных групп норильчан, которые не могут самостоятельно добраться до библиотеки.
Третье направление для самых старших участников - от 10 до 35 лет - которые хотели бы попробовать себя в граффити. Расписывать в этом году будут здание Норильской детской художественной школы, которая уже не первый год подает заявки на участие в конкурсе и в этом году - к юбилею города - школа стала главным объектом проекта. Вначале здание Художественной школы будет оштукатурено строителями и подготовлено к раскраске. Дальнейшую работу выполнит компания «Раскрасим всё», которая до этого уже работала в Норильске на реализации проекта «Добавь городу красок». Они рекордсмены Книги рекордов Гиннеса, на их счету более 350 объектов во многих городах мира. Здания окрашиваются аэрозольными красками для наружных работ, которыми до этого уже раскрашивали и детскую больницу, и Комсомольскую, 41а.
Поскольку речь идет о росписи Художественной школы, то и рисунок должен нести позитив, радость, тема должна быть связана с искусством, отмечают ее сотрудники. На конкурс принимаются работы, выполненные на специальных бланках, образец которого размещен в группе Вконтакте «Добавь городу красок», также получить его можно на Севастопольской, 2, в кабинете №8.
«Мы приглашаем всех ребят, желающих принять участие в этом направлении конкурса, посетить мастер-классы по граффити, - говорит Светлана Логунова, куратор проекта «Добавь городу красок». - Мастер-классы пройдут 7 и 8 апреля. На занятии мастера расскажут, как лучше приступить к работе, потому что здание Художественной школы достаточно сложное для его росписи. Из Москвы приезжают четыре человека из компании «Раскрасим всё», они будут здесь два дня, в течение которых проведут четыре мастер-класса. Желающие могут записаться на мастер-классы в группе Вконтакте «Добавь городу красок». Уже сейчас на него зарегистрировались более 170 человек».
К слову, если в ходе конкурса участникам будет сложно осилить целое здание, то организаторы смогут взять за основу некую идею, которая потом будет доработана и воплощена.
В пердыдущие годы в рамках «Добавь городу красок» уже раскрашены здания ДС «Арктика», детской больницы, торцевая стена дома по Комсомольской, 41а, а также по Норильску ездит бессчетное количество автобусов, раскрашенных в рамках проекта.

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