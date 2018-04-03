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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
18:12 Сегодня в Норильске открылась выставка «Автоматизация и информационные технологии 2018»
18:08 В Норильске увековечат память специалистов Мончегорска и Василия Ксинтариса
17:56 Желающие раскрасить Норильск могут садиться за мольберт: конкурс «Добавь городу красок» в этом году стартует уже в пятый раз
17:53 Для норильчан стала доступнее возможность приобретения жилья на материке. В городе открылся офис компании «Петербургская Недвижимость»
17:38 В Норильске в ДТП погибли три человека.
17:25 В Норильске полным ходом идет подготовка к летней оздоровительной кампании, в которой задействованы все общеобразовательные учреждения города.
16:39 Норильская дзюдоистка примет участие в Кубке Европы. Соревнования пройдут в Санкт-Петербурге.
16:19 В Норильске задержали молодого человека, подозреваемого в сбыте наркотика в крупном размере.
15:59 К Дню Великой Победы в городе пройдет целый ряд праздничных мероприятий. Основной площадкой в этом году станет Комсомольская площадь.
15:52 Норильчане собирают средства для материальной помощи ветеранам ВОВ.
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