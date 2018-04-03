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3 апреля 2018, 18:08



В Норильске увековечат память специалистов Мончегорска и Василия Ксинтариса

За установку памятной доски «Специалистам Мончегорска» на фасаде жилого дома по ул. Кирова, 1, выступала инициативная группы норильчан. Они помнят, что с 1947 по 1960 год эта улица называлась Мончегорской в честь работников эвакуированного Мончегорского комбината «Североникель», прибывших в Норильск в августе 1941 года. Уже в феврале 1942 года во многом благодаря их помощи была запущена в эксплуатацию первая очередь Никелевого завода. Это история и будет пересказана вкратце на памятной доске. Кроме того, норильские депутаты согласились с необходимостью переноса памятной доски первостроителю Талнаха Михаилу Степановичу Кравцу с фасада аварийного здания Дома быта (ул. Кравца, 16а) на фасад здания Центра внешкольной работы (ул. Кравца, 16). Сменит место расположения и мемориальная доска путешественнику-полярнику Василию Васильевичу Рыжкову, которая была расположена на бывшем здании ВГСЧ (ул. Федоровского, 5). Доску планируется перенести на фасад жилого дома по ул. Маслова, 3а, где раньше жила семья Василия Рыжкова. Окончательное решение депутатский корпус примет на очередной сессии Норильского городского Совета, которая состоится 10 апреля.

Просмотров:180 Установку новых памятной и мемориальной досок сегодня одобрили норильские депутаты на комиссии по законности и местному самоуправлению. Мемориальную доску в память о почетном гражданине Норильска и Таймыра Василии Николаевиче Ксинтарисе разместят на фасаде управления материально-технического снабжения Заполярного филиала «Норникеля» (ул. Октябрьская, 31), где раньше размещался ПО «Норильскснаб». Одним из его руководителей и был Василий Ксинтарис. Инициатором увековечения его памяти выступило РОО - Общество «Красноярское землячество».За установку памятной доски «Специалистам Мончегорска» на фасаде жилого дома по ул. Кирова, 1, выступала инициативная группы норильчан. Они помнят, что с 1947 по 1960 год эта улица называлась Мончегорской в честь работников эвакуированного Мончегорского комбината «Североникель», прибывших в Норильск в августе 1941 года. Уже в феврале 1942 года во многом благодаря их помощи была запущена в эксплуатацию первая очередь Никелевого завода. Это история и будет пересказана вкратце на памятной доске.Кроме того, норильские депутаты согласились с необходимостью переноса памятной доски первостроителю Талнаха Михаилу Степановичу Кравцу с фасада аварийного здания Дома быта (ул. Кравца, 16а) на фасад здания Центра внешкольной работы (ул. Кравца, 16). Сменит место расположения и мемориальная доска путешественнику-полярнику Василию Васильевичу Рыжкову, которая была расположена на бывшем здании ВГСЧ (ул. Федоровского, 5). Доску планируется перенести на фасад жилого дома по ул. Маслова, 3а, где раньше жила семья Василия Рыжкова.Окончательное решение депутатский корпус примет на очередной сессии Норильского городского Совета, которая состоится 10 апреля.