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3 апреля 2018, 18:12



Сегодня в Норильске открылась выставка «Автоматизация и информационные технологии 2018»

На выставке будут демонстрироваться последние достижения отечественных и зарубежных компаний в области промышленной автоматизации, информационных технологий, энергетики, автоматизации в области экологии. В стендовой зоне представлены образцы оборудования 28 компаний-участниц выставки. В основном это проверенные партнеры «Норникеля», но есть и новички. Как отметил на открытии выставки начальник управления автоматизации производства ЗФ «Норникеля» Вадим Нафталь, новое оборудование, представленное на прошлых выставках, сегодня уже используется на предприятиях компании. Например, оборудование российского производителя - компании «УралТехИс» - активно внедряется для позиционирования и радиосвязи на норильских рудниках. Еще один важный плюс выставки - двусторонняя связь: местные специалисты и сами получают информацию от приезжих производителей, так и делятся с ними своим практическим опытом внедрения оборудования, что полезно при его доработке. К участию в выставке, которая продлится еще два дня, приглашаются все заинтересованные специалисты предприятий компании и города.

Просмотров:175 Заполярный филиал «Норникеля» вот уже третий год подряд проводит во Дворце культуры компании выставку, посвященную автоматизации и информационным технологиям. В этом году она состоится с 3 по 5 апреля.На выставке будут демонстрироваться последние достижения отечественных и зарубежных компаний в области промышленной автоматизации, информационных технологий, энергетики, автоматизации в области экологии. В стендовой зоне представлены образцы оборудования 28 компаний-участниц выставки. В основном это проверенные партнеры «Норникеля», но есть и новички.Как отметил на открытии выставки начальник управления автоматизации производства ЗФ «Норникеля» Вадим Нафталь, новое оборудование, представленное на прошлых выставках, сегодня уже используется на предприятиях компании. Например, оборудование российского производителя - компании «УралТехИс» - активно внедряется для позиционирования и радиосвязи на норильских рудниках. Еще один важный плюс выставки - двусторонняя связь: местные специалисты и сами получают информацию от приезжих производителей, так и делятся с ними своим практическим опытом внедрения оборудования, что полезно при его доработке.К участию в выставке, которая продлится еще два дня, приглашаются все заинтересованные специалисты предприятий компании и города.