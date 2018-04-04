Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

4 апреля 2018, 11:10



Сегодня открылась регистрация на «Тотальный диктант». Тем временем стали известны имена тех, кто будет диктовать в Норильске.

Напомним, тотальный диктант состоится 14 апреля в 15.00. Акция проходит ежегодно и направлена на популяризацию грамотности и повышение интереса к русскому языку. Ее суть – добровольный бесплатный диктант для всех желающих, который проходит в один день по всему миру (с поправкой на часовой пояс). Каждый желающий может прийти, написать диктант и проверить уровень своей грамотности. Регистрация участников проходит на сайте totaldict.ru. Чтобы зарегистрироваться, нужно зайти на страницу своего города, выбрать подходящую площадку, нажать кнопку «Зарегистрироваться» и следовать инструкциям. Телефон для справок 38-09-22.

Просмотров:207 В этом году в Норильске акция пройдет на пяти площадках. В двух аудиториях Норильского государственного индустриального института читать текст будут начальник общего и дошкольного образования Андрей Колин и главный редактор газеты «Заполярная правда» Татьяна Глебова. В антикафе МКС, куда можно будет прийти только по предварительной записи, ввиду ограниченного количества мест, диктовать будет режиссер-постановщик Норильского Заполярного театра драмы имени Вл. Маяковского Тимур Файрузов, а в талнахской библиотеке на Диксона, 9, - начальник организационного отдела Талнахского территориального управления Оксана Кочергина. Впервые «Тотальный диктант» пройдет в Кайеркане. Участников акции примет гимназия № 11, а в роли диктующих выступят руководитель Кайерканского территориального управления Елена Недбайло и депутат Норильского городского Совета Нина Шпетная.Напомним, тотальный диктант состоится 14 апреля в 15.00. Акция проходит ежегодно и направлена на популяризацию грамотности и повышение интереса к русскому языку. Ее суть – добровольный бесплатный диктант для всех желающих, который проходит в один день по всему миру (с поправкой на часовой пояс). Каждый желающий может прийти, написать диктант и проверить уровень своей грамотности.Регистрация участников проходит на сайте totaldict.ru. Чтобы зарегистрироваться, нужно зайти на страницу своего города, выбрать подходящую площадку, нажать кнопку «Зарегистрироваться» и следовать инструкциям.Телефон для справок 38-09-22.